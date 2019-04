Hvorfor må vi lyve en dag om året?

På kant: I dag er det dagen, hvor man skal se sig for. Være opmærksom når medierne fortæller en historie, der er for god til at være sand. I dag er alt vendt op og ned. Intet er som det plejer, og du må gerne lyve.

1. april er den eneste dag på året, hvor de gængse normer er sat ud af spil, og du må opføre dig anderledes. I dag er det okay at lyve for chefen og sjovt, hvis hun falder for den. Men hvorfor laver vi aprilsnar?

En af forklaringerne skal vi finde i vores måde at dele året op på. I dag har du måske ligesom mig hele dit arbejdsliv plottet ind i din elektroniske kalender. Men gennem hele menneskehedens historie har vi set mod himlen og solen og månens bevægelser for at måle tiden. Solåret og månefaserne (månederne) er forsøgt balanceret ved at indskyde skudår. Mængden af skuddage, og hvornår vi fejrer nytår, har alle dage været til debat.

I 1582 indførte paven Gregor den 13. den gregorianske kalender, og nytår blev flyttet fra slutningen af marts og starten af april til januar. Prøv at tænk, hvis det var i dag, hvor bare diskussionen om sommer/vintertid virkelig kan vække store følelser og ophidsede debatter. Dem der i 1600-tallet stædigt holdt nytår omkring første april blev holdt for en aprilsnar. Deraf måske den tradition vi kender i dag.

Når sandheden skal frem, så har vi altid gjort nar ad hinanden, måske nok mere bag hinandens ryg end i fuld offentlighed. Men 1. april er det tilladt at gøre det omkostningsfrit under dække af en gammel tradition. Så nyd det, i morgen skal du være flink igen.