Hvorfor er det egentlig, Ateistisk Selskab har så travlt med at blande sig i andres tro

På kant: Ateistisk Selskab kører for tiden en kampagne, der skal få danskerne til at melde sig ud af folkekirken. Hvorfor det? Jo, de vil "hjælpe de mange medlemmer af folkekirken, der egentlig ikke ønsker at være det" og kalder det en "tjeneste" at have oprettet en særlig hjemmeside til formålet.

Hvorfor blander de sig over hovedet i, hvad andre mennesker tror, tænker og tilslutter sig? Og hvorfor skal der ligefrem salgsargumenter til for at overbevise folk til en ikke-handling? Måske fordi ateismen i bund og grund er en ikke-tro.

Teos betyder gud, teisme betyder gudstro og ateisme ikke-gudstro. Ateister tror altså ikke på gud, men forudsætter alligevel en gudstro, som de protesterer imod. De tilslutter sig ikke et religiøst trossamfund, men danner dog et selskab, der opfordrer folk til at melde hus forbi, når det komme til folkekirken.

Det fører til spørgsmålet: Hvad vil Ateistisk Selskab egentlig selv? Hjælpe fattige, syge, nødlidende? Give dem håb, glæde og mening? Tilbyde fællesskab, samhørighed og omsorg? Det står hen i det uvisse.

Vi har tros- og religionsfrihed her til lands. Vi må vælge troen til og fra og selv bestemme, hvor vi hører til.

Skal vi så ikke lade det være ved det?