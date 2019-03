Hvordan skal det se ud

Læserbrev: I lederen på bagsiden af JydskeVestkysten skriver Christian Friis Hansen en kommentar til en klumme i Berlingske Tidende om kønsløse trafiklys for fodgængerovergange, kontra den traditionelle rød/grønne mandsperson.

"Som en smittende virus har det nu fra Københavns Borgerrepræsentation bredt sig ud til flere af landets byråd, at man seriøst skal drøfte vigtigheden af at få indført kønsneutrale trafiklys til fodgængere", det kan man da sige nåh til.

Men et godt eksempel på kønsneutrale trafiklys for fodgængere er fodgængerovergangen i Esbjerg fra Kongensgade til Broens hovedindgang i Jernbanegade, hvor man har erstattet den traditionelle rød/grønne mand med et rødt/grønt ur der tæller ned i sekunder til trafiklyset skifter, synes det er smart, det giver fodgængere tid til at komme sikkert over fodgængerfeltet, også til dem der er lidt sent ude i feltet. Andre bliver sikkert nok stående, hvis der kun er få sekunder, inden trafiklyset skifter.

Mange europæiske byer har denne slags sikre trafiklys, ligesom byer i Rusland. H.C. Andersen er da et morsomt påfund på trafiklys i Odense, ligesom de trafiklys der er med Carl Marx på i hans fødeby i Tyskland.