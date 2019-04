Hvordan er man en rigtig politiker?

På kant: Jeg er folketingskandidat - og det er i denne forbindelse ligegyldigt for hvilket parti: det skal handle om, hvordan man er en rigtig politiker. Jeg er nemlig kommet en del i tvivl, siden jeg kastede mig ind i den politiske arena.

Personligt har jeg i mange år søgt efter en politiker, som står ved sine holdninger - uanset om det til tider kan koste nogle tæsk. En politiker, som kæmper for noget, der er større end ham selv og som passer mere på det land, han får løn for at passe på end på sin egen taburet.

Derfor har jeg også lovet mig selv at holde fast i det mantra, som har fulgt mig i mange år: "Integritet før popularitet". Jeg sigter altid efter at gøre "det rigtige" og ikke bare gøre "dét rigtigt" - og der er stor forskel.

At gøre dét rigtigt handler tit om at tage imod en ordre fra andre og så blive bedømt ud fra måden, man udfører ordren på - uden at tage stilling til selve ordren, hvorimod at gøre det rigtige handler om etik og at tage ansvar og stilling til noget. Jeg troede, at alle ville værdsætte sådan en indstilling, men nej. For mener jeg ikke lige nøjagtig det samme som alle andre på højrefløjen, så prøver nogle at få mig til at rette ind - hvilket har den modsatte effekt på mig.

Spørgsmålet er så, om der er plads til en idealist som mig i Folketinget?

Når folk siger, at de gerne vil have en politiker, som kalder en skovl for en skovl, mener de det så - eller vil de fortsat helst have, at politikerne pakker lort ind i marcipan, så det kan sluges som kage?

Det vil tiden vise, men integritet vil altid komme før popularitet i min verden også selvom det kan koste mig en taburet.