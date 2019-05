Hvilken valgkamp fortjener vi?

På kant: Man siger vi har de politikere vi fortjener, men har vi også den valgkamp, vi fortjener?

En valgkamp er demokratiets juleaften. En højtidelig og vigtig proces, som er rygraden i de rammer, vi giver os selv og vores medborgere. Det er åbenlyst vigtigt, hvordan vi skaber disse rammer, men jeg tror ikke, jeg presser citronen, hvis jeg påstår, at prangerne er flyttet ind på tempelpladsen.

Jeg må sige, at jeg med velbegrundet skepsis forsøger at se så lidt valgkamp som muligt. Jeg kan ikke rigtig tåle at se de mennesker, der efterfølgende skal tage ansvar for mit land blive trukket gennem sølet. Jeg skal se dem fortælle om deres hund og deres vinterbadning i en suppe af spydige kommentarer om de andres politik. Jeg skal se den mørke skygge fra kommunikations- og reklamebureauer, der degraderer demokratiets bedste folk til medløbere og papegøjer uden rygrad.

Denne type valgkamp er ikke skabt for at diskutere politik, men for at flytte stemmer. Det, vi ser, er en proces designet til at nå de 20 pct. af vælgerne, der kan flyttes. De samme 20 procent, der som gruppe er dårligst egnet til at være rygrad i et velfungerende demokrati.

Hvis du som mig sidder med en dårlig smag i munden, mens valgkampens fortrædeligheder udrulles i bedste sendetid, så er det nok derfor. Du tilhører de 80 pct., som kunne være rygraden i et fungerende demokrati, og i disse tre uger, som skulle være demokratiets fineste time, er du reduceret til nul og niks.

Det er nok næppe Rasmus Paludan, der som en anden Jesus skal give os den valgkamp, vi fortjener. Måske er det dig og mig?