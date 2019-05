Hvem vil være med: Oplevelsescenter i Hjedding til 100 millioner kroner

Varde Kommune har i disse år travlt med at etablere store museer til glæde for besøgende turister og for lokalbefolkningens stolthed. Men hvorfor har man glemt og overset egnens absolut største bidrag til Danmarkshistorien?

I slutningen af 1800-tallet var Danmark fattigt. Små landbrug producerede til sig selv og det nærmeste lokalsamfund, men uden at produkterne hverken kvalitets- eller kvantitetsmæssigt rakte til eksport. I og med verdens første andelsmejeri i Hjedding ved Ølgod blev andelsbevægelsen i 1882 født, og det moderne danske landbrug blev grundlagt med mejeribrugets gennembrud. Med andelsbevægelsen blev det bøndergårdene og husmandsbrugene, der kom til at bidrage mest til dansk landbrugs hurtige omstilling fra korneksport til animalsk produktion. Straks efter fødslen bredte andelstanken sig og mejerier, slagterier, brugsforeninger fulgte og blomstrede sammen med højskolebevægelse, de kirkelige vækkelser og senere arbejderbevægelsen. Denne blomstrende udvikling for hele det danske samfund begyndte i det beskedne lille røde hus i Hjedding. Med andelsbevægelsens start gik småbønder sammen om at forarbejde deres produkter, hvorved de kunne producere ensartet og med høj kvalitet. Det betød, at produkterne var stærkt konkurrencedygtige både ude og hjemme.

Andelsbevægelsen kan betragtes som et meget stærkt dansk alternativ til både en rå Manchester-liberalisme og en forbenet sovjet-russisk kommunisme. Det danske svar var, at beholde selvejet og at gå sammen om den videre forarbejdning. Altså både det individuelle initiativ og den kollektive styrke ved at gå og stå sammen i en stærk organisering båret af tillid til hinanden.

I dag kommer denne balance mellem individ og kollektiv til udtryk mange steder i den danske velfærdssamfund med en stærk stat, der nyder stor tillid. Tillid, samarbejde og projektarbejde fylder meget i både skole og arbejdsmarked. De seneste 150 års Danmarkshistorie er således også fortællingen om, at samarbejde og tillid er vigtigere end guld i undergrunden og et ideelt vækstklima. Dén historie er fantastisk og burde fortælles i stor skala. Med udgangspunkt i Hjedding i Varde Kommune kan og bør der fortælles den helt store og meget vigtige historie om, hvordan Danmark er blevet en overraskende stor succes. Der er brug for at tænke stort i form af et oplevelsescenter for tillid og samarbejde i 100 millioner kroners klassen. På sigt vil det være oplagt at udbygge med mulighed for uddannelse af ledere i det private, offentlige og NGO'er.

Mit spørgsmål er derfor:

Er der stadig kultur og stolthed og vilje i Vestjylland? Hvem får først øje på det vigtigste bidrag fra Varde Kommune til verdenshistorien? Og hvem vil være med til idéudvikling og fundraisingen?

Jørgen Kvist, generalsekretær i KFUM og KFUK, er opvokset på en af de første gårde, der leverede mælk til verdens første andelsmejeri i Hjedding ved Ølgod. I dag bor han i Bagsværd og har sommerhus i Sig - og har fået den idé, at der er verdenshistorisk potentiale i at investere stort i et andelsbevægelse-museum i Hjedding. For 25 år siden var Jørgen Kvist sammen med tre gymnasiekammerater i pressionsgruppen "frit løb" med til at kæmpe for naturlige slyng på Varde Å. Den opgave er nu næsten i hus, så denne gang kaster han sig over "Oplevelsescenter Hjedding".