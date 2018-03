Hvad skal vi egentlig med lærerne?

OK18: En strejke eller lock-out kan være meget sund af og til for os alle sammen. Også når det gælder offentligt arbejde. Vi lærer, hvor meget vi og vores økonomi betyder for hinanden.

For den arbejdende vil det gøre ondt i pengepungen.

Hvis, på den anden side, renovationsarbejderne strejker, vil det begynde at lugte efter et par dage. Ergo: Renovationsarbejdere er vigtige og det arbejde, de udfører, skal respekteres. Læger og sygeplejersker er ekstremt vigtige for den enkelte, hvis noget skulle gå galt. Politi og grænsevagter, uha! Tag stort set hver eneste, der udfører et stykke offentligt arbejde her i landet og tag ham/hende ud af arbejde for en stund, så vil vi se at de er vigtige og værd at respektere.

Der er dog enkelte undtagelser.

Hvad skal vi for eksempel med lærerne? Vores børn kunne jo ligeså godt blive passet i dagtimerne af pædagoger eller i nødløsninger på arbejdspladsen - hvilket visse virksomheder allerede har pralet med at de vil gøre under en konflikt. Man kan ikke mærke det, hvis lærerne ikke udfører deres arbejde. I hvert fald først efter meget lang tid. Hvis arbejdsnedlæggelsen rammer eksamen, gør man bare årskarakterer til eksamenskarakterer. Det gør man jo allerede i de fag, der ikke bliver udtrukket til eksamen.

Endelig kan regeringen når som helst lave sit eget forslag til lov.

Ja, hvad pokker skal vi egentlig med de lærere? De har jo også selv i årevis prøvet at gøre skolen bedre ved at snakke om "læring" i stedet på at fokusere på respekten om det, de selv laver... Og så holder de lærere jo ferie hvert andet øjeblik og går hjem fra arbejde midt på dagen efter at have holdt frikvarter det meste af tiden...

Lærerne har især ved det seneste lovindgreb, men også i mange års folkeopinion, været udsat for en ydmygende behandling. - Men gør det noget, når vi ikke kan se virkningen af det? I hvert tilfælde ikke før en ny regering tager over? For virkningerne af en lærers arbejde er bortset fra de helt små klasser langsigtet,- det tager flere års skolegang, før man rigtig kan mærke forskellen på god og dårlig undervisning. Ringere undervisning lugter ikke efter få dage eller lader lidende patienter tilbage på hospitalsgangen.

Men man kan ikke i længden gøre folk små og så bagefter forlange store ting af dem.

Hvis den ydmygende behandling af vores lærere fortsætter, vil folkeskolen blive reduceret og antallet af friskoler, som behandler deres lærere ordentligt med gode lokalaftaler stige,- hvilket det allerede gør. Ikke friskoler med et særligt politisk eller religiøst sigte. Friskoler med tilfredse ansatte og ordentlig undervisning. Det vil heller ikke koste den store indsigt i samfundsforhold for at slutte sig til, hvor de bedst kvalificerede lærere vil søge hen. Sådanne skoler vil naturligvis koste forældrene penge, og derfor blive skoler for de økonomisk velstilledes børn. Dermed vil de selvfølgelig også skabe bedre gennemsnitsresultater og lukke munden på de forældre, som kræver særlig udfordrende undervisning for deres superbørn.

Er det det vi vil?

For så forstår jeg godt, at man spørger sig selv, hvad i alverden vi skal med de lærere, der stadig underviser i folkeskolen.

Og hvorfor vi bliver ved med at ydmyge dem.