Hvad kommer der til at stå i historiebøgerne

Læserbrev: Danskerne er generelt et respekteret, socialt empatisk og fornuftig samfund, desværre er der nogen, som har følt sig overbevist af det fornuftige i at lefle for yderliggående synspunkter, uden at se på fortidens fejltagelser.

Jeg er sikker på, at historiebøgerne, i negative vendinger, belært af bagklogskabens lys, vil omtale vores samfundsudvikling de sidste 40 år med den igen faretruende kurs mod det højreekstremistiske landskab, og at de vil beskrive, hvordan Fremskridtpartiet startede denne bevægelse, og hvordan Pia Kjærsgaard, som rugemor for Mogens Glistrups absurde ideer, videreførte dem til Dansk Folkeparti, og i årene frem har været fødekæde for endnu mere højreorienterede partier og bevægelser.