Læserbrev: Det er med glæde, jeg læser, at Otto Lück også interesserer sig for sagsforløbet omkring Løgumkloster højskole. Otto Lück har også ret i, at Claus Hansen i sit politiske partsindlæg kommer med nogle ganske alvorlige anklager mod min person og forvaltningen i Tønder kommune.

Det er også derfor, jeg opfordrer Claus Hansen til en gang for alle at få skabt klarhed ved at indbringe sagen for det kommunale tilsyn. Noget som på en gang vil lukke diskussionen.

At jeg præciserer, at jeg ikke vil tolerere angreb på folk, der ikke er til stede eller ikke har mulighed for at forsvare sig, er jo kun ret og rimeligt al den stund kommunalbestyrelsen er et politisk valgt organ, og det er kun politikerne, der kan tage ordet. Man skal have mulighed for at forsvare sig. Det har politikerne i modsætning til personer, der ikke er til stede. Det er, hvad jeg forstår ved ordentlighed, anstændighed og respekt.

At jeg skulle have truet med eksklusion af Venstre lyder godt nok underligt, al den stund, at jeg jo som Otto Lück rigtigt skriver ikke kan gøre det. Så hvorfor skulle jeg dog true med det.

Jeg vil i øvrigt opfordre alle til at gå ind og se mødet på kommunens hjemmeside, så kan man jo selv danne sig sin egen mening om det. Her vil man se seks Venstrefolk tage ordet, og der er i hvert tilfælde ingen af dem, der bærer mundkurv.