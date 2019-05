Hvad det gør ved mennesker, når ingen elsker dem?

På kant: To billeder fra valgkampens begyndelse bliver ved med at hjemsøge mig. Desværre er Rasmus Paludan på begge billeder: På det ene står han sammenbidt og alene ved sin pult forud for den første partilederrunde. Bag ham kan man se de andre politikere snakke og grine sammen. Det andet er taget ude i sminken; en gråhåret kvindelig makeup-artist holder om Paludans kinder og kigger ham i øjnene med et varmt smil. Et kærligt klap og et "nu-er-du-fin"-blik. Paludan smiler ikke, men han virker afvæbnet for et kort øjeblik.

Lige siden har jeg tænkt på, hvad der ville være anderledes, hvis nogen for lang tid siden havde krammet Paludan noget mere. Hvor uhyggeligt det er, hvad der sker med mennesker, når ingen elsker dem. Hvis man føler sig afkoblet og uden for sammenhængen.

Denne uges afsløring af Paludan som en udspekuleret og vedholdende stalker tegner en profil af en ung mand, som ikke var en del af fællesskabet på latin-studiet. Ingen af de andre gad at have noget med ham at gøre, så da en 24-årig mandlig medstuderende udviste en form for engagement, blev det åbenbart en besættelse for Paludan.

Da den 24-årige ville trække sig fra deres bekendtskab, begyndte en tre år lang hævnaktion med trusler og overvågning. Dokumenter fra sagen fortæller om Paludans skræmmende personlighed, hvor gængse normer er sat ud af spil. Hvor en eventuel empatisk evne bliver brugt til at ramme, hvor det gør mest ondt.

Det er for sent at ae Paludan på kinden nu. Han har fundet sin erstatning for kærlighed: Opmærksomhed.

Den kommer til at skaffe ham i Folketinget, og det er nok naivt at håbe på, at denne demokratiets krammer vil virke forsonende for ham.