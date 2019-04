Læserbrev: Tak for den gode hjælp og store venlighed, jeg fik på Vejle Sygehus og Kolding Sygehus og i hjemmeplejen efterfølgende.

Vi er 840.000 gamle, og nogle af os får periodisk eller varig brug for hjælp.

Jeg fik meget brug for hjemmehjælp, da jeg blev udskrevet efter de skader, jeg havde fået, og som hindrede, at jeg kunne leve som vanligt.

16 timer efter udskrivelsen, bad jeg en, der var i mit hus, om hun ville hjælpe mig på toilet.

Jeg fik det svar: "Du skal lære at klare dig selv".

Hun fulgte mig dog ud.

To andre hjælpere gentog senere: "Du skal lære at klare dig selv".

Jeg var ret syg og syntes, at det var et ydmygende, psykisk overgreb.

Det blev taget op. Siden er det ikke blevet brugt mod mig.

En veninde på Færøerne fortalte, at det hører hendes mor i Allerød hele tiden.

En medarbejder har fortalt: "Jeg var der heldigvis, da de bad min mor om at klare sig selv".

Andre har fortalt det samme. Det er åbenbart landsdækkende.

Nogle af dem, der kom her, siger, at "der er så meget, vi ikke må hjælpe patienter med" (det var de kede af); at der også her er gamle, der beder om hjælp og får "hjælp dig selv"-svaret; at hun ville ønske, at der var andre end mig, der frabad sig den tiltale.

Jeg fortalte en visitator, der senere var her, at jeg havde spurgt en hjemmehjælper, om hun ville løfte min støvsuger ud, så ville jeg prøve at bruge den.

Visitators svar var: "Det må hun ikke. Så skal støvsugeren stå ude hele tiden".

Vi er 840.000 gamle, der stadig gerne vil gøre det, vi kan i vores eget liv.

Jeg har midlertidig været ude af drift og arbejder på at klare mig selv igen.

En hjælper sagde også: "Du skal sige det til politikerne, ikke til os". Det har jeg gjort nu.

Vil det fremgå af sundhedsreformen nu, hvor der skal flere patienter ud i nærområderne, hvordan politikerne vil have samarbejdet med brugere?

Næsten al sygehus- og hjemmeplejepersonale har stressende travlt. Det har de haft længe.

Er det dét jag og stress, der får ledere og personale til at "buse" ud med: "Du skal lære at klare dig selv"?

Eller er det politisk pålagt personale at modtage nye patienter med de ord?

I tv 4. april fortalte en sygeplejerske fra Skejby om alt det ekstra arbejde, de blev pålagt. Hun frygtede, at personalet knækkede under det.

Jeg er meget glad for den gode, venlige hjælp, jeg har fået i mit sygdomsforløb af travlt personale.