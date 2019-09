Hjemmeplejen Haderslev

Læserbrev: Søndag - morgenkaffen er drukket. JydskeVestkysten er bladet igennem. Var der noget nyt lokalt? Jo - Hjemmeplejen fortæller, at man vil oprette et vikarkorps.

Bestående af veluddannede medarbejdere, der får mulighed for medindflydelse og medbestemmelse. Hvad med målgruppen, patienterne, bliver de ikke spurgt? Det var nok

ikke lige det sagen drejer sig om. Som et af de hjem, der pludselig har fået brug for hjemmeplejen, i vores tilfælde "Slivsø" gruppen. Er meget overrasket og imponeret over

disse menneskers tilgang til opgaven. Alle, uden undtagelse, smilende og udadvende. De går fra hjem til hjem og finder hurtigt ud af, hvor vi gemmer vores ting.

Der er sikkert ikke to hjem, der er ens, og vi gamle har vaner og særheder, som man meget fint tilpasser sig. Det er helt sikkert et kæmpe puslespil for "Slivsø" gruppens leder

at tilrettelægge dagens gøremål. Vi, som ufrivilligt er havnet i situationen hjemmehjælp, kunne sikkert også have lyst til et par kommentarer, nu da hjemmehjælpen har fået

en omtale i dagens avis. Indenfor de sidste 4/5 måneder har vi vel hilst på 25/35 forskellige hjemmehjælpere. Selvfølgelig er der ferie, som gør tilrettelægningen vanskelig.

Ankomsten af hjælpen svinger meget.

Nok engang en tak til "Slivsø" gruppen og deres ansatte.