Hetz mod chaufførers rastetid. DF fører apartheidpolitik på danske rastepladser

Rast: Det kan ikke være den almene dansker ubekendt igennem medierne, at der over de sidste uger har været en heftig debat på baggrund af den finanslov, som blev indgået mellem regeringen og DF, hvor bl.a. lastbilers parkeringstider på danske rastepladser blev et meget aktuelt emne med stor indflydelse.

DF, godt bakket op af en organisation under Dansk Erhverv, fører for tiden mod såvel danske som udenlandske lastbilschauffører hetz på rastetider på danske rastepladser.

Alle chauffører kører i dag under EU lovgivningen mht. køre-/hviletider, som differentierer sig på flere pauser i løbet af dagen, ugen og måneden. Disse lovmæssige pauser og rastetider vil DF nu nedskære til 3 eller 11 timer, som er i strid med de gældende EU love, og dermed ligeledes gældende for Danmark.

Rastepladser er til for alle, uanset hvilken transportform man udfører, og specielt for chauffører, er det vigtigt, at der er sikre rastepladser og med de fornødne faciliteter, så hygiejne m.m., også kan stå til rådighed for chauffører, uanset nationalitet!

Men en ting er hetz mod disse rastetider og personer, som udfører et uvurderligt værdifuldt job i deres dagligt virke med at bringe varer til butikker og forbrugere. En anden meget vigtig problemstilling i denne hetz er, at Danmark virkelig vil komme til og mangle transportvolumen, når disse restriktioner gøres gældende, fordi så vil der være et endnu mindre antal af transportenheder på det danske marked til at flytte såvel nationalt som internationalt gods til både Europa, ja hele verdenen via udskibningshavne.

Det er beklageligt og uforståeligt, at DF fører denne hetz og ikke sætter sig mere ind i, hvad der er med til at skabe samfundsværdier og værdier for os alle i den danske befolkning. Håber at fornuften må sejre også på Christiansborg i næste uge, hvor den endelige afgørelse træffes i denne prekære sag.