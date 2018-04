Helt i front på det grønne område

Mere grøn energi og lavere afgifter - det går hånd i hånd. Meget af vores elektricitet kommer jo fra vindmøller og solceller i dag, derfor giver det ikke mening at have de høje afgifter på energi. Nu lægger regeringen op til at sænke afgifterne på at bruge el med samlet set over 3½ milliard kroner. Det kan mærkes i den enkelte familie. Typiske parfamilier med to børn vil opleve en stigning i de disponible indkomster på mellem 1800 kr. og 2100 kr. om året.

Vi kan altså både gøre noget godt for klimaet og for familierne ved at sænke afgifterne.

Regeringens mål er, at 50 procent af Danmarks energibehov i 2030 skal være dækket af vedvarende energi. Med vores udspil anviser vi vejen til det mål.

Når vi skal beskytte jordens klima, er det vigtigt at sætte indsatsen ind dér, hvor vi kan reducere udledningen af CO2 mest, med de ressourcer vi har til rådighed. Vi skal altså være en smule udogmatiske. Det afgørende er ikke at støtte en bestemt form for energi eller en bestemt aktivitet. Det afgørende er, hvor meget grøn omstilling, der kommer ud af vores penge.

Vi vil blandt andet skabe større konkurrence mellem energikilderne. Ved at sætte blandt andet sol og vind i direkte konkurrence, får vi mest mulig vedvarende energi for skattekronerne. I alt vil vi fra 2020-2024 afsætte 4,2 milliarder kroner til projekter med vedvarende energi i en teknologineutral pulje. Det vil give en grøn energiproduktion, der kan dække energiforbruget for hele 900.000 danske husstande.

Vi vil lade det være op til markedet at afgøre, hvilke energikilder der skal satses på. En direkte konkurrence mellem energiformerne vil sikre en så omkostningseffektiv grøn omstilling som muligt. Den energiform, der kan levere mest mulig grøn energi for pengene, vinder udbuddet. Samtidig får vi på den måde gjort op med lobbyisternes store indflydelse på energipolitikken. Vi skal ikke have en energipolitik, der bygger på, hvem der er bedst til at pleje sine interesser, men derimod en energipolitik, der bygger på den billigste og mest miljø- og klimarigtige energiform.

I Venstre er det vores klare mål, at Danmark skal være et lavemissionssamfund uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Nu fremlægger vi en plan, som viser en konkret vej til at nå 50 procent vedvarende energi i 2030. Vi har haft regeringsmagten i 13 ud af de seneste 17 år, og i den periode er andelen af grøn strøm i Danmark mere end tredoblet - fra ca. 16 procent i 2001 til knap 54 procent i 2016.

Danmark har allerede den grønne klimaførertrøje på. Vi har verdens bedste energisystem. Verdens bedste investeringsvilkår. Og vi er verdens bedste til grønt iværksætteri. Det skal vi være stolte af. Men vi stopper naturligvis ikke her. Regeringen har med udspillet sat kursen mod en ny, ambitiøs energiaftale, og det er mit håb, at andre partier vil bakke regeringens plan op, så vi sammen kan sikre Danmarks position helt i front på det grønne felt, når det kommer til vedvarende energi.