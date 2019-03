Har din forening fritidsaktiviteter til børn og unge i år

Læserbrev: Kolding Kommune har afsat penge til økonomisk støtte, for at foreninger med videre kan gennemføre ferieaktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie og efterårsferie.

Sidste år modtog 37 ansøgere tilskud. Vi ved alle, at sommerferien kan være lang for børn og unge, så her kan ferieaktiviteter være med til at give børn og unge nogle spændende dage. Modsat kan foreninger tilbyde aktiviteter, som måske senere betyder, at de får flere medlemmer, for nu har børnene og de unge snuset til en aktivitet, som de gerne vil fortsætte med.

Hvem kan ansøge, det kan enhver borger, idrætsforening, spejdergruppe, beboerforening og lokale sammenslutninger af enhver art, blot skal man respektere målgruppen og så skal aktiviteten være åben for alle.

Måske skal der lidt nytænkning til. Tænke lidt på tværs, kan der laves "Idrætsskoler" med idræt på tværs og her ind tænke frilufts- og naturaktiviteter eller samle kreative og kunstneriske aktiviteter, så der i fællesskab kan laves teater, musik og dans. Hvad med at lave børne- og ungelejre med folkeoplysende indhold. Mad er så populært i øjeblikket, en kokkeskole er måske også en mulighed. Mulighederne er mange.

For at børnene og de unge kan få en god ferie med masser af muligheder, og blive inspireret til nye aktiviteter, håber jeg, at mange vil ansøge om tilskud til ferieaktiviteter.

Der skal indsendes et ansøgningsskema, som findes på www.Kolding.dk/fritid - fritidsaktiviteter. Sidste frist 1. april 2019.

Kan I ikke nå at søge i år, er der god tid til at tænke på aktiviteter til næste år.