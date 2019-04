Har Socialdemokratiet overhovedet en kulturpolitik?

Kulturvelfærd: Henrik Sass Larsens frontalangreb på bibliotekerne rejser spørgsmålet om, hvorvidt socialdemokraterne overhovedet har en kulturpolitik. Den socialdemokratiske gruppeformand angriber også støtten til musik, ballet og teater. Men det er angrebet på bibliotekerne med Sass Larsens vurdering om, at der snart ikke er nogen, der benytter dem, som springer i øjnene. Fordi bibliotekerne er en grundpille i det velfærdssamfund, Socialdemokratiet vanlig vis hævder at være ophavsmand til.

De velbjærgede skal nok klare sig - de kan jo bare købe bøgerne selv. Men mennesker med mindre eller jævne indtægter har på bibliotekerne mulighed for indsigt og fordybelse. De gælder ikke mindst for børn og unge mennesker - og hvis Socialdemokratiet vil slå sig op på at være børnenes parti, er det en målgruppe, der bør ligge partiet særligt på sinde.

I en tid med fake news, sociale medier der går amok og populisme, er der mere end nogensinde brug for den redelige information og oplysning, bibliotekerne giver mulighed for.

Sass Larsen skulle lade sig inspirere af Socialdemokratiets tidligere formand Anker Jørgensen, der nærmest blev uddannet på biblioteket. Det blev hans lille folkeuniversitet, døren til en ny verden. Dèr lærte han Georg Brandes at kende, han læste digtsamlinger, han blev meget optaget af Hartvig Frisch' "Europas Kulturhistorie", og han læste Hans Kirks skildringer af "Fiskerne" og "Daglejerne".

Sikkert vældig finkulturelt og elitært efter Sass Larsens opfattelse. Jeg vil kalde det en velkommen demokratisering af kultur og litteratur.

Sidst Socialdemokratiet var i regering, viste partiet sig at være de riges parti med top- og selskabsskattelettelser og frasalg af Goldmann Sachs. Hvis Socialdemokratiet efter valget vil være den brede befolknings parti, bør bibliotekerne være en mærke- og hjertesag.

Heldigvis er Socialdemokratiets næstformand Mogens Jensen gået i rette med Sass Larsen og har forsvaret bibliotekerne.

Sass Larsen er en mand med sine meningers mod: Israel skal med i EU, fri hash, Danmark skal rode sig ud af de internationale konventioner. Jeg er oftest uenig, men jeg synes, det er forfriskende med en politiker, der mener noget. Imidlertid skaber Sass med sine udmeldinger samtidig farlig usikkerhed om Socialdemokratiets kurs - aktuelt om kulturpolitikken.

Partiformanden er næppe meget for at gå i rette med den stærke Sass Larsen. Men Mette Frederiksen bør træde i karakter og gøre det klart, om det er gruppeformanden eller næstformanden, der tegner Socialdemokratiets kulturpolitik.