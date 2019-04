Han kunne være blevet en af litteraturens store

For 80 år siden - i april 1939 - udkom romanen" Kys til højre og venstre". Det var Jens Gielstrups debut, og den fik flotte anmeldelser og blev belønnet med H.C. Andersens Mindemedalje. Jens Gielstrup var 21 år, da han skrev romanen, hvis hovedperson er den hjemmeboende stud. jur. Jack Lassen på alder med forfatteren. Vi hører så godt som intet om Jacks juridiske studier ved Københavns Universitet, men til gengæld meget om hans færden i nattelivet og om hans kvindebekendtskaber. Hovedhistorien udspiller sig mellem Jack og den 12 år ældre Betty. De oplever en varm, gensidig kærlighed og erotik, men forholdet begynder at skrante og hører helt op, da Betty under ingen omstændigheder vil opgive en sideløbende romance med en ældre velhavende mand.

Romanen beskriver den febrilske og feberhede ungdom med kys til højre og venstre, og man mærker et pres fra den truende krig, som Jens Gielstrup ikke tøver med at forudsige. Under et ophold på en sydfynsk ø tror Jack, at han hører torden i det fjerne, men sandheden er, at tyskerne skyder. De holder flådeøvelser i Østersøen. Romanen forsøger frimodigt at skildre unge mænd og kvinders forsøg på at finde ud af erotik og kærlighed. Alt med en bagvedliggende angst for den tilstundende krig.

Romanen er skrevet som en eksperimenterende fortælling i brudflader, idet der mellem hovedhistoriens kapitler er indføjet en række mindre afsnit - alle med overskriften "Kærlighed" - der beskriver alt fra en døendes sidste tanker om en ung kvinde, der ikke er hans hustru, til en sædelighedsforbryders mord og til en ung mand, der på ottende time sidder på en gesims på 27. etage og truer med selvmord efter en ulykkelig kærlighedshistorie. Romanen er skrevet med en sådan indsigt i kærlighedens veje og vildveje og en sådan elegance og varme, at det er svært at forstå, at forfatteren kun var 21 år.

Det er ingen tilfældighed, at nogle af romanens afsnit er henlagt til Fyn. Jens Gielstrup blev født i København, men han nåede at opleve fem lykkelige barndomsår på Fyn, nærmere bestemt i Svanninge, inden han på grund af forældrenes skilsmisse måtte flytte tilbage til hovedstaden sammen med sin moder. Der blev dog mulighed for at gense det smukke sydfynske landskab under sommerferier i Dyreborg. Den flittige forfatter, som også arbejdede som journalist, udgav i efteråret samme år sin anden og sidste roman "Det gode hjerte". Læseren møder her en gruppe unge i København lige før krigsudbruddet. I den varme sommer tænker de meget på det andet køn og kun lidt på fremtiden. "Det gode hjerte" er navnet på en café i nærheden af Rådhuspladsen med udendørs servering og udsyn til lysavisen, der orienterer om begivenhederne syd for grænsen. Romanen beskriver hovedpersonen Gustavs forelskelse i og forlovelse med kæresten Harriet, der drømmer om ægteskab og familieliv. Gustav er imidlertid plaget af tvivl om holdbarheden af deres forhold, en tvivl, som ikke bliver mindre af udsigten til krigen. Da han under det forhøjede forsvarsberedskab bliver indkaldt til Flåden, bryder han forlovelsen med Harriet. Krigen er brudt ud.

Som journalist ved dagbladet Politiken blev Jens Gielstrup i februar 1940 sendt til London som korrespondent. Ved besættelsen af Danmark 9. april samme år blev alle forbindelser til fædrelandet afskåret, og gensynet med kæresten og familie og venner udskudt på ubestemt tid. Endvidere stod han som andre danske korrespondenter i London uden arbejde og indtægt. Han forsøgte at lade sig indrullere i det britiske flyvevåben, Royal Air Force, men blev afvist. Han sluttede sig til den gruppe danske journalister, der deltog i oprettelsen af Radio Danmark, og medvirkede til de danske BBC-udsendelser til den danske offentlighed.

Hans tid med radioudsendelser blev kort, idet han ikke havde opgivet håbet om at tilslutte sig RAF, og i juni 1941 lykkedes det ham. Efter længere uddannelse blandt andet i Australien og Canada kom han gennem nåleøjet og blev jagerpilot. I sommeren 1943 afsluttede han sin træning og begyndte at flyve missioner over Frankrig og Holland. Efter kun en måneds tjeneste som Spitfire-pilot blev han skudt ned over Nordsøen af kraftig tysk antiluftskyts i forbindelse med en luftkamp ud for den hollandske kyst. Gielstrup blev dræbt i tjenesten den 23. august 1943, og hans lig er aldrig blevet fundet.

Jens Gielstrup kunne være blevet en af dansk litteraturs store forfattere, men kun 26 år gammel forsvinder han på bunden af havet, og hans forfatterskab går samme vej i glemslens hav. Men måske kommer hans romaner op til overfladen igen. Det skete kortvarigt for 50 år siden, da debutromanen Kys til højre og venstre blev filmatiseret efter manus af Leif Panduro og Ole Roos i 1969.