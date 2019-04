Hærværk og tyveri giver utryghed i Grindsted Haveforening

Læserbrev: Hærværk og tyveri har gennem det sidste år skabt massiv utryghed i Grindsted Haveforening blandt mange af haveejerne, hvor flere har råbt vagt i gevær overfor det siddende flertal i bestyrelsen med formanden i spidsen, som alligevel har valgt at forholde sig passive og gøre ingenting på trods af talrige henvendelser - både mundtlig og skriftlig. Situationen er nu tilspidset så meget, at den private legeplads i området nu er ødelagt på grund af hærværk og ikke mere er til glæde for foreningens børn. Utrygheden er nu stor blandt mange af børnefamilierne i haveforeningen, hvor flere ikke tør lade deres børn gå alene i området, da der også gennem det sidste år har været flere konflikter på den tidligere legeplads.

Alle i området ved, hvem der har ødelagt legepladsen og generer de andre børn på legepladsen, incl. det siddende flertal i bestyrelsen repræsenteret af formanden. Kan det virkelig passe at et lille mindretal skal ødelægge det for de mange i vores lille og hyggelige kolonihaveforening uden, at der skrides ind fra haveforeningens side? Vi savner konkrete tiltag og information om, hvad der er gjort og vil blive gjort fra flertallet i bestyrelsens side - men man bliver kun mødt med passivitet og larmende tavshed fra deres side.

Hvis flertallet i bestyrelsen ikke vil handle og tage action på situationen, må den træde tilbage og lade andre komme til, så vi kan få rettet op på tingene, da vi ikke kan acceptere endnu en sommer med den slags utryghed og ufred i foreningen.

Vi skal også have planlagt en ny legeplads, hvor bestyrelsen må gå forrest, som de er valgt til.