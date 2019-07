Læserbrev: Onsdag den 17.7. skriver Lotte Højstrøm på side 5 om den slemme Pierre Legarth der er fræk nok til at få stoppet to mænd, der maler på hans bygning.

Med den lovgivning vi har i Danmark skal du skamme dig Pierre, fy. Du skulle takke dem for kunsten.

Det jeg mener med ovenstående er at her har vi en mand med nosser og kan selv tage sig af at fange forbryderne.

Hvem kan forstå at det er ulovligt?

Godt gået Pierre. jeg er målløs.