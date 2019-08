God infrastruktur er værd at kæmpe for

Læserbrev: Tønder Kommune har en unik beliggenhed - vi er den vestlige port fra Skandinavien til Europa.

Det er en oplagt mulighed for Kommunalbestyrelsen i Tønder, at stå sammen og kæmpe for at Hærvejsmotorvejen etableres vest om Billund, via Holsted ned til grænsen ved Sæd.

Her kan der skabes sammenhæng til den tyske planlægning af infrastruktur.

Det vil give stor værdi for tilgængelighed, sammenhæng og fremkommelighed, at etablere en parallel motorvej til E45.

Det har stor betydning at etablere god infrastruktur, der sikrer udvikling samt fordeling af trafikken til gavn for alle og dermed også borgere i Tønder Kommune.