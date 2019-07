Giv udenlandske unge i landbruget gode vilkår

Læserbrev: Do you speak ukrainsk, spørger Peter Kaae Holm, 3F, i et svar til undertegnede om praktikantordningen i landbruget i JydskeVestkysten forleden.

Nej, det gør jeg ikke, og jeg havde i mit indlæg i JydskeVestkysten ikke fokus på sprogkrav til praktikanterne simpelthen fordi, de kan opleves som ganske rimelige. Jeg angreb heller ikke Mattias Tesfaye, som Peter Kaae Thomsen skriver, men jeg henstillede til, at kravene til ordningen er af en karakter, så landmænd og praktikanter kan leve med dem.

Ændringen af reglerne i starten af juli skete med kort varsel, og det er uheldigt at forkorte de unges ophold her i landet fra 18 til 12 måneder. Til gengæld er krav om sprogtest og igangværende uddannelse til at leve med.

Faktisk gennemfører vi på LandboSyd danske sprogkurser - fire hold er pt. i gang - og det skyldes, at de unge ønsker at lære dansk og dermed blive integreret. Så jo, sprog spiller en afgørende rolle for, at unge udenlandske studerende kan få et godt udbytte af et hold på et dansk landbrug.

Jeg synes Peter Kaae Thomsen skulle bevæge sig herud og opleve, hvordan det foregår. Så ville han måske opleve, at de unge fra lande uden for EU bliver taget alvorligt i landbruget, og at der arbejdes seriøst med deres ophold her i Danmark.