Giv nu Alslev lov til at rive præstegården ned

Når jeg ser på Alslev og de sidste væksttal mht. nye borgere - er Alslev en by i god udvikling.

Der er vedtaget "planer" således, at nye områder kan bebygges, når der vel og mærke er lavet de fornødne lokalplaner. Planer der tager tid at lave.

Jeg glædes dog over, at det "gamle" boligområde er blevet justeret således, at de nuværende sidste grunde (af Saltcon) nu kan sælges og området kan færdigbygges.

Men hvad så bagefter - hvor skal Alslev så vokse, der mangler grunde?

Byen har selv været med til at bane vejen for en "ny hal", og det er samlet blevet virkelig godt. Alslev har ønsket sig var en ny præstegård, da den gamle fra 1887 er fyldt med skimmelsvamp og nedrivningsværdi.

Desværre valgte man i Plan og teknik at se fuldstændig bort fra den ret klare "nye dom" over bygningen mht. skimmelsvamp - hvor den gennemarbejdede rapport af den kongelig bygningsinspektør blev set overhøring.

I Varde har man tidligere givet lov til at rive markedskroen ned, der bygges om føje tid et nyt menighedshus tæt ved kirken. I Oksbøl har man bygget en ny præstebolig/menighedshus, og det er blevet godt.

Hvorfor må Alslev og deres menighed ikke få det, de ønsker sig - nemlig lov til at bygge en ny lækker præstegård, der kan servicere sognet og byen. Det giver ikke nogen mening.

Hvad vil det koste at sige ja til, at en af byerne, der er i vækst, og gerne vil have muligheden for at samles om vores kristne værdier. Et politisk ja nik - hverken mere eller mindre.