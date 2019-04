Giv ensomheden svære vilkår

Ensom: Når Danmark overtager formandsposten i Nordisk Råd i 2020 vil vi blandt andet sætte fokus på ældrepleje i Norden. Jeg synes, vi har mange fællestræk i vores tilgang til, hvordan vi sikrer ældre livkvalitet og en tryg alderdom. Blandt andet er det vigtigt, at vi sætter fokus på ensomhed blandt ældre, som er en voksende udfordring i Norden.

Jeg tror, at vi i Danmark kan inspirere de øvrige nordiske lande - fx med Folkebevægelsen mod Ensomhed, som for fjerde gang indbyder til fælles spisning under mottoet "Danmark spiser sammen" i uge 17. De mange borgere og civilsamfundsorganisationer som deltager vidner om, at vi efterhånden har accepteret, at fællesskaber er det bedste våben mod ensomhed.

Jeg har mødt meget få mennesker, som selv har valgt at leve i ensomhed. Jeg tror på, at vi som mennesker alle har brug for at føle os set, hørt og anerkendt for at kunne have det godt. Derfor er det en hjertesag for mig - både som menneske og som ældreminister - at tage kampen op mod ensomhed.

Undersøgelser viser, at ca. 350.000 danskere ofte føler sig ensomme. Ensomhed kan have alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser for den enkelte. Vi ved, at eksempelvis ældre ofte rammes af ensomhed, når de mister deres livsledsager eller i forbindelse med overgangen fra arbejdsliv til ældrelivet. Ældre mænd er ligefrem overrepræsenteret i selvmordsstatistikken i forhold til deres andel i befolkningen. Jeg tror, det blandt andet skyldes ensomhed: Man synes, det er flovt at savne nærvær og svært at række ud og bede andre om tid og opmærksomhed. I stedet vælger nogle at gøre en ende på deres liv.

Det er ikke usædvanligt, at man kan være fanget i sin ensomhed og have svært ved selv at finde døren ud i livet igen. Det kan vi hver især gøre noget ved. Der er en lille indsats men en stor effekt i de små ting, som fx at veksle et par ord med naboen i opgangen eller at tilbyde sin hjælp, hvis man kan se, at nogen har et behov. Man kan også invitere nogen, man ikke kender så godt, med til "Danmark spiser sammen". Hele 44 procent af os ville tage imod en invitation til middag fra en, de kun kender flygtigt, viser studier.

Jeg mener også, at vi som samfund bør gøre en indsats og ikke kan ignorere ensomhedsstatistikkerne. Som ældreminister i den siddende regering er jeg stolt over de mange initiativer, vi har søsat i kampen mod ensomheden. Senest har partierne bag Satspuljeaftalen for 2019 afsat 35 millioner kroner til initiativet "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre". Puljen kan søges til at afprøve eller videreudvikle aktiviteter, indsatser eller projekter til bekæmpelse af ensomhed. Jeg håber, at kommuner, organisationer og private aktører vil være med til at løfte opgaven, og at puljen kan bidrage til nye initiativer, som kan hjælpe ensomme mennesker ud af social isolation.

Den samme kreds har desuden afsat 20,3 millioner kroner til at hjælpe ældre hjemmehjælpsmodtagere med at deltage i foreningsaktiviteter. Målgruppen er svage ældre, som bor i eget hjem og som oplever forskellige barrierer, der forhindrer dem i at deltage i foreningslivet og medfører social isolation. Med puljen kan kommuner søge penge til, at fx medarbejdere i hjemmeplejen kan ledsage hjemmehjælps-modtagere til kommunale aktiviteter eller tilbud i private foreninger.

I mine mange år som plejehjemsleder har jeg ofte taget imod ældre, som på det nærmeste havde opgivet tilværelsen og som var så dårlige, at deres pårørende troede, de var nær livets afslutning. Men efterfølgende har jeg ofte oplevet, at den ældre fik livslysten tilbage i takt med, at han eller hun faldt til på plejehjemmet og fandt en plads i fællesskabet. Derfor ved jeg, at vi for langt de flestes vedkommende kan genskabe livsgnisten ved at åbne vores fællesskaber for nye "medlemmer". Og hvis vi alle sammen husker at holde af, holde om og holde ud, så kan vi i fællesskab give ensomheden svære vilkår.