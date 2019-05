Ghettoer. VC I FOA

Læserbrev: En bogstavkombination af politiske partier, som har bestemt at rive almene boliger i de områder, som de har dømt som hårde ghettoer. Spørgsmål til alle folketingskandidater i Kolding: Hvis en hård ghetto på et tidspunkt opfylder kravene til ikke længere at være en ghetto, vil dit parti så være indstillet på at stoppe kravene om blandt andet nedrivning? Husk dit parti har frataget beboernes ret til boligerne. Det er foregået på grund af flere regeringer og kommuners forkvaklede integrations -og indvandrerpolitik.Politikkerne har hidtil skabt ængstelige mennesker i almene boliger og frataget borgerne deres beboerdemokrati. Det lyder så fint, at vi stemmer om, hvad vi vil, men rettelig så ville staten bare rive ned, hvis vi ikke stemte ja. Måske skulle vi til at forberede os på civil ulydighed.

Bevar de almene boliger! Husk bogstaverne VC I AOF og stem ikke på de partier.

Bor du i almen bolig, så er det næsten din pligt at være solidarisk med de, der har fået fjernet deres demokratiske rettigheder til selv af bestemme over deres boligafdeling.