Genoptræning: Tilbuddet skal være rigtigt

Patientvalg: Regeringen med sundhedsminister Ellen Trane Nørby i spidsen har præsenteret et fritvalgs-udspil. Udspillet handler om det frie valg i forhold til velfærdsydelser. Blandt andet er det problematikken om ventetider for patienter, der udskrives fra sygehusene med et genoptræningsforløb i hånden, men uden udsigt til, at kunne komme i gang med genoptræningsforløbet, der nu adresseres.

Dansk Erhverv har flere gange dokumenteret, at der er store kommunale forskelle på, hvornår udskrevne patienter kan komme i gang med genoptræning. Vi ved også, at kommer patienten ikke hurtigt i gang med sin genoptræning, risikerer vi, at hele behandlingen har været forgæves. Så går endnu længere tid før, patienten kan vende tilbage til arbejde og hverdag.

Det ønsker regeringen at komme til livs og har derfor foreslået, at patienter skal have ret til genoptræning senest syv dage efter, patienten bliver udskrevet fra sygehuset. Kan kommunen ikke tilbyde dette, skal patienter kunne vælge en privat leverandør.

Vi forstår godt, at en række aktører på sundhedsområdet pointerer, at genoptræningsgarantien kræver fokus på kvalitet. Samt at det er afgørende, at patienterne vejledes i og får tilbudt den genoptræning, som passer til netop deres behov. Det er ingen vist uenige i. Det kræver mere end blot at have retten til at kunne ringe til en privat leverandør, hvis det skal sikres, at patienterne får den rette genoptræning. Derfor er det afgørende, at vi sikrer de bedst mulige genoptræningstilbud og rammer for arbejdet for både private og offentlige aktører på området. Kun på den måde kan vi tilbyde den rette kvalitet til den rigtige pris - i hele landet.

Det kræver en aftale om en national ramme, der inkluderer krav til leverandøren, til kvaliteten og til prisen - for alle udbydere på området. Så patienten kan sikres kvalitet og korrekt vejledning ud fra egne behov. I dag har alle patienterne ret til at blive udredt og behandlet hos en privat leverandør, hvis patienten må vente mere end 30 dage på et offentligt sygehus- det såkaldte Udvidede Frie Sygehusvalg, som Sundhed Danmark forhandler. Her sikrer en national aftale kvaliteten af både behandlingsstedet og behandlingstypen ved for eksempel operationer. Hvis idéen fra denne ramme genbruges, kan patienternes ret til sundhedstilbud udvides også at omfatte genoptræning. På den måde kan det aftales hvilket indhold, der skal være i en genoptræning, hvilken kvalitet, der kan forventes, hvordan det måles og hvordan det afregnes. Dette kan fx være, at alle behandlingssteder skal forhåndsgodkendes og alle behandlingstyper sikres faglige kriterier.