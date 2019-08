Forundring over hoftebeslutning

Læserbrev: Den 28. august har JydskeVestkysten en artikel om flytning af planlagte hofteoperationer fra Sønderborg Sygehus til Aabenraa Sygehus.

Flytningen af operationerne sker for at sikre, at kirurger og sygeplejersker på akutsygehuset i Aabenraa fortsat har kompetencerne til og rutine i de meget komplicerede akutte hofteoperationer. For eksempel skader efter færdsels- og arbejdsuheld. Alt for at sikre den bedst mulige behandling for svært tilskadekomne.

Jeg er ikke i tvivl om, at sygehusets direktion har truffet beslutningen om flytning af de ca. 250 planlagte hofteoperationer ud fra lægefaglige hensyn.

Jeg er derfor forundret over, at Jørn Lehmann Petersen giver udtryk for, at flytningen af operationerne er en afvikling af Sønderborg Sygehus via salamimetoden.

Som medlem af Regionens Sundhedsudvalg har jeg et klart ønske om at medvirke til at sikre, at læger, sygeplejerske, radiografer m.fl. hele tiden er opdateret på kompetencer og de fornødne rutiner. Det sikrer i sidste ende den bedst mulige hjælp til syge og tilskadekomne borgere i regionen.