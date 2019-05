Uddannelse: Hvis det fortsat skal være attraktivt at bo uden for de store byer, skal der være lige adgang til uddannelse på alle niveauer.Udfordringen med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft uden for de større byer er reel. De kommende ungdomsårgange vil antalsmæssigt blive færre, og store dele af Jylland og Fyn vil inden for en kort årrække huse flere ældre og færre yngre.

Befolkningsfremskrivninger fra Danske Professionshøjskoler viser, at der frem mod 2030 vil være 11 pct. færre 17-årige. Flere 17-årige vil bo i og omkring København og færre i resten af landet. Udfordringen bliver forstærket, hvis attraktive og regionalt dækkende uddannelsesudbud for de unge indskrænkes.

Og det vil ske, hvis den økonomiske styring fortsætter som nu. Undersøgelser viser, at det vil føre til, at færre unge får en gymnasial uddannelse, og dermed reduceres potentialet for, at unge vil tage videregående uddannelser. Professionshøjskolernes dimittender udfylder vigtige samfundsfunktioner som pædagoger, skolelærere, sygeplejersker, hospitalslaboranter, ergo- og fysioterapeuter m.m.

Der er behov for at uddanne flere inden for disse grupper, hvis ikke den offentlige sektor på centrale velfærdsområder skal mangle arbejdskraft. Det er forudsætningen for, at det fortsat er godt at bo uden for de store byer. Hvis udbuddet af ungdomsuddannelser reduceres, svinder professionshøjskolernes rekrutteringsgrundlag, og en alvorlig kædereaktion er i gang.

Områder uden for de større byer har behov for at passe godt på de unge, der er. Danske Regioner nævner i undersøgelser, at 70 pct. af alle nyuddannede bliver i den region, hvor de er uddannede, og 40 pct. bliver i kommunen. Det er sværere at tiltrække nyuddannede fra andre regioner end at holde på dem, vi selv uddanner.

Danske Regioner peger også på, at transporttiden mellem hjem og uddannelse ikke må være for høj. Bliver transporttiden for lang, er der større risiko for, at uddannelsen droppes. Men det er muligt at holde transporttiden nede ved at have en god geografisk uddannelsesdækning og gode muligheder for transport til uddannelsesstederne.

På gymnasierne opstår der udfordringer med fordelingen af elever, når ungdomsårgangene bliver mindre. Det drejer sig dels om fordelingen af antallet af elever mellem gymnasierne indbyrdes, så visse gymnasier ikke underminerer elevgrundlaget på andre gymnasier, dels om at balancere elevsammensætningen i forbindelse med sociokulturelle og etniske udfordringer.

Begge prioriteringer kræver kendskab til lokale forhold hos beslutningstagerne.

Tilbuddene i oplandet skal kunne konkurrere med tendensen til at søge mod de større uddannelsesmetropoler. Men et decentralt og mangfoldigt udbud forudsætter politisk beslutning om at kompensere for, at det er dyrere at opretholde mindre decentrale udbud end at drive stordrift i uddannelsesmetropoler - f.eks. ved at hæve grundtilskuddet.

Regeringen fjerner omprioriteringsbidraget fra gymnasierne og de videregående uddannelsesinstitutioner ved udgangen af 2021, hvor f.eks. professionshøjskolerne vil have mistet 2,6 mia. kr. og gymnasierne 2,1 mia. kr. Men vi skal af med omprioriteringsbidraget nu, så vi får økonomi til at gøre det, vi er sat i verden for: At udbyde uddannelser af høj kvalitet til gavn for den enkelte og samfundet.

Skal vi opretholde en stærk og veluddannet offentlig sektor uden for de større byer, skal vi have alle med, også unge fra ikke-uddannelsesvante hjem og unge, der ikke vil flytte efter uddannelse. Ellers sikrer vi ikke fødekæden for kvalificerede medarbejdere i alle sektorer og brancher. Regeringen har en målsætning om ungdomsuddannelse til alle unge og uddannelser i hele Danmark. Den er vi enige i. Men det forudsætter politisk stillingtagen til grundtilskud, omprioriteringsbidrag og lige adgang til uddannelse på alle niveauer - også uden for uddannelsesmetropolerne.