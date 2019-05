Forslag for overlægerådet på AUH: Drop besparelserne - der er brug for en tænkepause

Sygehuskrise: Skat: blev sendt ud over afgrunden med katastrofale følger, og nu er det samme ved at gentage sig på landets hospitaler. Igen skyldes det blind tiltro til fiktive rationaliseringsgevinster og stordriftsfordele.Helt aktuelt er det Aarhus Universitetshospital, der skal spare 325 millioner, samtidig med at vi på hospitalet kæmper med at få en kompliceret fusion af fire hospitaler til at fungere. Om få år vil man formentlig stå med de samme problemer i Aalborg, Odense, Køge og hovedstadsområdet.

Alle overlæger på Aarhus Universitetshospital opfordrer derfor Folketingets partier til at sætte de ødelæggende besparelser på pause. Tænk jer om. Ønsker I, at vi om 5-10 år skal mødes i en "hospitalskommission", som skal udrede ansvaret for, at landets hospitaler kørte ud over afgrunden?

Skal vi ikke hellere tage en tænkepause nu og finde en holdbar finansiering af hospitalerne, som baserer sig på fakta og bevidste prioriteringer og ikke på finurlig regnskabsteknik og abekastning mellem regioner og staten. En tænkepause som annullerer de aktuelle besparelser for ikke at lave uoprettelig skade på patientbehandlingen, forskningen og uddannelserne.

Helt konkret foreslår vi:

- Alle besparelser, som skyldes øgede udgifter til byggeri og flytning, stilles i bero.

- Alle besparelser, som skyldes krav til at høste forventet synergieffekter, stilles i bero.

- At regeringen efter valget sætter en udredning i gang, som skal munde ud i et forslag til en langtidsholdbar finansiering af hospitalerne baseret på en balance mellem krav og ressourcer.

Vi tror og håber, at der i alle partier vil være forståelse for, at det er tid til at handle, og vi ved, at meget kan lade sig gøre, hvis viljen er der. Vi er også overbeviste om, at eftertiden vil dømme de politikere hårdt, som kan finde 300 millioner til en tvivlsom omfartsvej, for at få et trafikforlig til at glide ned, men som lader hospitalerne køre ud over afgrunden. Politikere som kan love 1000 nye sygeplejersker eller 69 milliarder til kernevelfærd, men af taktiske årsager ikke vil sikre et velfungerende sundhedsvæsen.

I skatteskandalen blev der spillet hasard med danskerne penge. Spil ikke hasard med danskernes liv og helbred.