Forskere er fremtidens helte - hyld dem!

Vi danskere er stolte, når vores fodboldspillere, sangere, forfattere og skuespillere klarer sig godt internationalt- og vi hylder og beundrer dem. Talenterne bliver forbilleder for andre, der har samme interesser og drømme. Caroline Wozniacki, Christian Eriksen, Lars Mikkelsen for bare at nævne nogle. Er vi gode nok til at hylde de kloge, dem der kommer med nye indsigter og ny viden? Hvert øjeblik nyder vi godt af deres arbejde - når vi laver kaffe, sender sms'er eller ser tv. Måske, hvis jeg skal sige det lidt groft, bruger vi i Danmark for lidt tid på at hylde dem, der ved noget. Hvor det tidligere var quizzer om viden, der samlede familien foran skærmen, er det i dag kendte, der danser, og boligprogrammer, der underholder os. Hvor blev respekten for klogskab, viden og intellekt af?

Dansk forskning og danske forskere klarer sig bemærkelsesværdigt godt internationalt. Danske forskere udgiver rigtigt mange forskningsartikler, og danske forskere er blandt de mest citerede i verden. Det skal vi da være stolte af. Men ganske få danskere har kendskab til, hvor dygtige vores forskere er. I en ny undersøgelse svarer blot 5 pct. af de adspurgte, at "dansk forskning placerer sig markant over gennemsnittet i forhold til at have gennemslagskraft på internationalt plan". Det er en skam. For sandheden er, at vi er blandt de bedste.

Jeg har derfor et opråb: Lad os hylde dem, der knokler for at gøre os alle klogere, dem der fordyber sig og dedikerer deres tid til videnskaben. Lad os gøre dygtige danske forskere til nutidens helte. Og lad os leve os ind i nogle af de vilde resultater, som forskningen fører med sig. Det har vi alle tiders mulighed for nu. Den næste uger blusser Danmarks videnskabsfestival Forskningens Døgn op over hele landet. Her har vi alle chancen for at lade os forføre af videnskaben. Leve os ind i forskningens verden. For eksempel kan vi møde en tech-professor og blive klogere på, hvad internetvirksomheder som Google og Facebook gør for vores samfund. Vi kan høre om det nyeste inden for kræftforskning. Eller hvad vi kan forvente af robotterne.

Forskningens Døgn er en unik chance for, at vi kan blive dus med forskningen. Komme med ind i dens verden. Mit forslag er derfor: Tag familien og vennerne med. Mød nogle af landets klogeste hoveder. Stil spørgsmål. Sug til jer. Hyld dem. De er i fuld gang med at skabe vores fremtid.