Læserbrev: Der er megen debat i Venstre i disse dage om den fremtidige ledelse og retning.

Det er sundt. Hvis ikke vi skal have den diskussion nu, hvor der er fire år til næste valg, hvornår så. Jeg har kæmpet for Lars Løkke Rasmussen ved de sidste valg. Jeg har forsvaret tøjsag ved kommunevalg og 3GI-sager ved EU-valgkamp, hvor jeg hellere ville diskutere politik.

Jeg har gjort det, fordi jeg mente, han var den rigtige og bedste for Venstre. Min egen lommeanalyse i dag er, at hvis vi skal have et generationsskifte, skal det være nu. Vi har aldrig haft en statsminister, der har vundet nøglerne tilbage en tredje gang. Vi skal have et troværdigt bud til de andre blå partier. Der er meget, der skal klinkes. Vi skal have en ny ledelse, der peger 10 til 15 år frem. Og det er ikke Løkke.

Mit bud er et formandsskab bestående af Jakob Ellemann som formand og Stephanie Lose som næstformand. Med et sådant formandsskab vil Venstre få et godt og dynamisk hold, der kan vinde valg fremover. Vi må aldrig komme dertil, hvor vi sætter egne interesser over partiet.