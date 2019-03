Forklar logikken i at sende velfungerende mennesker ud af landet

Udlændinge: Til Folketingets partier! Jeg er bevidst om, at udlændingediskussionen er fastlåst og føres ud fra forud fastlagte holdninger. Det er derfor ikke mit ærinde at forsøge at ændre jeres holdning, blot at bede jer svare mig på, om I kan se nogen som helst logik i følgende:

En omkring 30-årig kvinde i vor bekendtskabskreds træffer for nogle år siden en jævnaldrende mand, en udlænding, der har studeret og aflagt eksamen i Danmark - i studietiden har han været selvforsørgende takket være arbejde ved siden af.

De forelsker sig og beslutter at stifte familie. Bliver gift i juli 2018, og i november fødes deres første barn.

Kvinden er uddannet og har arbejde, manden ligeså. Kvinden er dansk statsborger, manden har boet, studeret og arbejdet her i seks år.

Manden søger for over et år siden om at kunne slå sig ned her i landet sammen med sin elskede. Begge opfylder kravene, der på det tidspunkt er opstillet, og eftersender alle papirer, der er nødvendige eller udbedes. De loves en afgørelse i sommeren 2018, den udskydes til november, og uden at de hører yderligere, kommer den så først i februar i år. Manden skal forlade landet, men opfordres til at søge turistvisum for derefter, hvis det bevilges, at søge om familiesammenføring.

Manden har for resten afstået fra at tage sin del af barselsorloven, da han alvorligt vil vise, han står til rådighed for arbejdsmarkedet. Han har desuden aflagt danskprøverne på såvel niveau 1A som 2A.

Nu sendes manden så ud, mens de søger om familiesammenføring.

Parret skal nu ud og rejse 100.000 kr. som sikkerhed for, at han, der har været selvforsørgende til udsendelsesdagen, ikke vil ligge vort samfund til last. For øvrigt har de allerede brugt 10.000 kr. på advokatbistand.

Kvinden skal nu til at leve af én indtægt. Så kan hun selvfølgelig søge om boligstøtte mm, men desværre er hun jo ikke eneforsørger på anden måde, end at hendes mand er frataget muligheden for at være en del af familien, og her regnes hun så som gift, så hjælp er udelukket.

Vi kan så håbe på, manden kan komme igen, mens ansøgningen om familiesammenføring behandles, men hov! Han må ikke arbejde, mens sagen står på, så de må stadig klare sig på én indkomst. Der bliver så ikke råd til vuggestueplads og lignende medmindre de nu kan søge om og bevilges boligstøtte, tilskud til vuggestuepladsen og andre sociale ydelser. Og så står samfundet med en udgift, det ikke ville have, hvis manden kunne arbejde, og de to kunne leve med deres barn, som de hidtil har gjort: Som selvforsørgende, ansvarlige mennesker.

Som sagt er jeg ikke ude på at ændre jeres holdning, heller ikke at appellere til, at I synes, det er synd for en ung familie - det skal vi, deres venner, nok tage os af. Men jeg vil bede jer redegøre for, hvor I ser nogen form for logik eller samfundsmæssig gevinst i det beskrevne.