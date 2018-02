Forherligelse af akademikere. Hellere hænder end humanister

Replik: I avisen Danmarks kronik den 10. februar udfolder en forholdsvis ung (så vidt jeg kunne se af billedet) mand, Bjarne Christensen, PH.D.-stipendiat ved institut for sprog og kommunikation, sig om, hvem der er mest værd - ingeniøren eller humanisten.

Hans indlæg tager udgangspunkt i en rapport udgivet af Rockwoolfonden, der konkluderer, at humanister tjener færre penge end eksempelvis ingeniører, og hvis 10.000 humanister havde valgt at blive ingeniører, så ville samfundet være en milliard rigere.

Dansk Industri og visse politikere følger op, og det irriterer åbenbart Bjarne Christensen, der mener, at man ikke blot skal måle værdien af uddannelse på økonomi. Han mener, at man i så rigt et samfund som det danske bør lade andet end økonomiske værdier være afgørende for valget af uddannelse. Det kunne være engagement, nysgerrighed og interessse, siger Bjarne Christensen, som om det ikke kunne være drivkraften for ingeniører.

Han kører videre i samme spor og tillader sig at mene, at ingeniørens produkter ikke var meget værd som salgsobjekt, hvis ikke der var en humanist bag personaleudvikling og kommunikation ikke mindst i forbindelse med salgsfremstød på f.eks. tysk.

Igen må man spørge: Kan en ingeniør ikke lige så meget tysk som en humanist? Eller lad os spadsere ned på gulvet - væk fra den selvhøjtidelige akademiske sfære - og lade en veluddannet kontormedarbejder eller en korrespondent klare det tyske.

I det hele taget går Bjarne Christensens indlæg udelukkende ud på at falbyde humanister/akademikere frem for f.eks. ingeniører. Det irriterer ham åbenlyst, at der nu skriges på faguddannet personale fra industriens side, og at enkelte bladhuse og politikere endelig følger trop.

Er det ikke gået op for Bjarne Christensen, at landet mangler varme hænder frem for akademikere? Siden S/R-regeringen, hvor vi havde en radikal undervisningsminister ved navn Morten Østergaard, der kun kunne anbefale én vej videre for de unge mennesker, og det var via universitetet, har politikere, lærere og forældre ikke kunnet se andre former for uddannelse end gymnasiet og universitetet. Jeg husker, jeg krummede tæer i skoene, da han på TV udbredte sig om, hvor sjovt han havde det i sin studietid.

Resultatet er, at vi i dag står og mangler håndværkere i sådan en grad, at flere håndværksmestre og industrivirksomheder må sige nej til ordrer.

Så det er økonomi, det drejer sig om nu - for virksomhedernes skyld og for landets skyld. Vi mangler i den grad produktive og varme hænder, som kan og vil tage fat.

I Aarhus Kommune og mange andre steder indenfor det offentlige erstattes almindelige HK'ere nu af universitetsuddannede jurister, statskundskabere og mange andre, der for det første er dyrere, og for det andet i mangel af bedre sidder og laver snørklede formularer, der skal udfyldes for undersøgelse af kvaliteten i arbejdsindsatsen først og fremmest i offentligt regi.

Den nuværende regering må i gang, så der åbnes op for praktikpladser i det private erhvervsliv og til en løn, der ligger noget over kontanthjælpen. Og så må den for alvor i gang med at falbyde håndværkeruddannelsen og de fremtidsmuligheder, der ligger her med sikkert og vellønnet job, muligheder for at blive selvstændig og videreuddannelse. Og så selvfølgelig lade være med at skære ned på statstilskuddene til erhvervsskolerne.