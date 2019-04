Forbrug. Skær ned på sprøjtemidlerne i frugt og grønt

Læserbrev: Sprøjtemidler er et kontroversielt og svært emne.

Det er kontroversielt, fordi fronterne nogle gange kan være trukket skarpt op mellem landmænd, myndigheder, detailhandel, miljøorganisationer og forbrugere. Og det er svært, fordi problematikken er kompleks.

En test i det seneste nummer af medlemsbladet Forbrugerrådet Tænk har fundet rester af sprøjtemidler i 7 ud af 8 konventionelt dyrkede agurker. Det lyder voldsomt, men det er vigtigt at understrege, at der er tale om fund under myndighedernes grænseværdier, som i sig selv ikke påvirker vores sundhed.

Selv om fundene ikke gør den enkelte agurk farlig at spise, kan rester af sprøjtemidler i vores mad, ifølge nogle af landets førende forskere, bidrage til vores samlede risiko for kemikaliers skadelige effekter på vores helbred. Der er nemlig reel videnskabelig usikkerhed og debat om de langsigtede konsekvenser, når resterne af sprøjtemidler lægges til de andre problematiske stoffer, vi møder overalt i vores hverdag.

Når noget kan påvirke vores helbred, skal vi tale om det. Også selvom det er svært. Derfor sætter vi i Forbrugerrådet Tænk i den kommende tid fokus på rester af sprøjtemidler i vores mad.

Vi vil ikke lave skræmmekampagne. Det er sundt at spise mere frugt og grønt, og det er samtidig godt for vores klimaaftryk. Men når der er videnskabelig bekymring for, at rester af sprøjtemidler kan bidrage negativt til vores helbred, skylder vi hinanden at diskutere, hvad vi hver især kan gøre, hvis vi vil begrænse risikoen.

Myndighederne bør, når de vurderer og godkender sprøjtemidler, tage højde for, at vi udsættes for mange forskellige kemikalier, der gensidigt kan forstærke hinanden. De bør også sætte ind over for problematiske "ældre" sprøjtemidler, som kan være godkendt for år tilbage, hvor der ikke er taget højde for, om stofferne kan være hormonforstyrrende.

Landmændene kan blive endnu bedre til at producere, så mindre sprøjtemiddel ender i vores frugt og grønt. Detailhandlen kan stille endnu større krav til producenterne om rester af sprøjtemidler. Og vi forbrugere skal vide, at det - også fra et videnskabeligt perspektiv - giver god mening at minimere sit og sine børns indtag af sprøjtemiddelrester. Det kan man gøre ved at vælge økologiske produkter. Eller alternativt ved at købe frugt og grønt fra danske landmænd og gartnerier.