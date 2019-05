For meget sukker er som at tvangsfodre en gås

Skrumpelever eller fedtlever - det var noget, alkoholikere i gamle dage drak sig til. I dag findes sygdommen i alle aldersgrupper og har nu for størstepartens vedkommende ikke noget at gøre med alkohol. Der er en voldsom stigning i forekomsten af non-alkoholic-fatty-liver-disease (NAFLD), og stigningen sker i takt med stigningen i antal overvægtige, insulinresistente og Type 2-diabetikere. Det mest bekymrende er, at diagnosen er blevet hyppigere blandt børn og unge i samme takt som også deres kropsvægt er øget. Læger og forskere er bekymrede for udviklingen.

Vi kender det godt, det med fedtlever, og en måske upassende men dog relevant sammenligning kan sagtens få det til at vende sig inde i nogle af os. Men gourmander nyder foie gras på trods af forfærdelige metoder til at frembringe netop den mest fede gåse- eller andelever. Leveren bliver større og federe af, at gåsen tvangsfodres med majs i en mængde, som den ikke naturligt ville indtage. De øgede mængder kulhydrat, som fjerkræet ikke kan omsætte til energi, bliver lagret som fedt i leveren, og voila! har vi en fedtlever.

Nu er der nok ikke mange mennesker i Danmark, der bliver direkte tvangsfodret for at blive overvægtige. Men danskerne kan uhyggeligt let komme til at indtage særlige produkter uden at vide, at risikoen for fedtlever er til stede. Og velmenende forældre kan i god tro bane vejen for overvægt og leverproblemer hos deres børn. De er blevet så populære, klemmeposerne som babyer og småbørn krammer og sutter på, når de bliver transporteret rundt i barnevogn og klapvogn. Det er nemt, forældrene får ro til at handle ind, og barnet får midlertidigt stillet sin sult eller trang til sukker. Men der er mere sukker/kulhydrat i en klemmepose end i en cola eller sportsdrik. Jeg er sikker på, at de færreste forældre ville stikke deres baby en cola eller sportsdrik, men resultatet i babys krop er det samme. Og med klemmeposerne er kimen lagt til teenagerens afhængighed af cola eller sportsdrik.

Der er 13 g sukkerarter pr. 100 g frugtsmoothie i en klemmepose. Så der er mere sukker i babys mellemmåltid end i cola, der har 10,6 g sukker pr. 100 g, eller energidrik, som indeholder 11 g sukker pr. 100g. I en klemmepose på 90 g er der sukker svarende til 5½ sukkerknald.

Fødevarestyrelsens anbefalinger om sportsprodukter beskriver indtaget i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk. De skriver også: "Ifølge en ekspertkomité i EU har de fleste sportsfolk ikke brug for særlige sportsprodukter. De får derimod dækket deres behov for næringsstoffer ved at spise en almindelig og varieret kost. Enkelte produkter kan dog være relevante for visse sportsudøvere."

Klemmeposer kan iflg. producenten gives allerede fra barnet er seks måneder gammel, men en seks måneders baby dyrker hverken stærkt krævende muskelarbejde eller ekstremsport. Producenten gør meget ud af at understrege, at produktet er uden tilsat sukker. Men den oplysning skal tages med et gran salt. De skriver: "God mad behøver ikke indeholde sukker, og vi tilsætter aldrig sukker i vores børnemad. Sukkeret i vores produkter er naturligt frugtsukker." Det er altså ikke tilsat, men der er rigtig meget sukker i alligevel, for det kommer fra frugtkoncentratet, og betegnelsen "naturlig" gør ikke frugtsukkeret mindre skadeligt. Forældre får ikke den fulde sandhed om klemmeposernes indhold og bliver ført bag lyset, hvis de tror, at indholdet er sundt.

Overfodring med sukker har samme effekt på baby, som overfodring med majs har på fjerkræ. Måske ligger forklaringen på den øgede forekomst af fedtlever (NAFLD) blandt børn og unge lige for næsen af os? I mit perspektiv burde klemmeposer og andre sukkerholdige drikkevarer forbydes eller i det mindste udstyres med en ærlig beskrivelse af indholdet. Sukkerholdige klemmeposer har ingen næringsværdi især ikke for små børn, der har brug for ærlige måltider med rigtig mad for at kunne vokse sig sunde og stærke.