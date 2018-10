For eller imod vildsvinehegn: Tænk at man kun kan tænke økonomisk om naturen

Vildsvinehegn: Asger Krogsgaard fra Landbrug & Fødevarer noterer i sit indlæg i avisen Danmark forleden, at et vildsvinehegn opført i noget af den smukkeste natur i Danmark "er hurtigt hver en krone værd." Et økonomisk argument.At tænke sig, at en person, som har så tæt kontakt til vores natur sætter den samme natur på en enstrenget, økonomisk formel. Og for hvad?

En virus! Nu har denne virus - for Asger Krogsgaard - så heldigvis fået et krast navn (afrikansk svinepest), men det er stadig en virus. Godt nok smitsom til andre svin, men et sundt og fornuftigt opdrættet dyr vil vel ikke have mere end en kortere tid med ildebefindende, inden den derefter er resistent over for smitten - skulle den komme igen?

Men selvfølgelig vil det være hårdt for et erhverv, som helst står på egne ben - effektivt og moderne - at produktionen af et slagtesvin kan blive udsat i et par uger på grund af at en besætning rammes af en virus. Et erhverv, som bryster sig af at tilføre Danmark en masse valuta gennem eksport. Et erhverv, som er på støtten (indrømmet, så har jeg hørt flere landmænd sige, at de gerne så den afskaffet). Et erhverv, som til stadighed gambler med vores natur - både drikkevandet, vandløb og det åbne - i jagten på økonomisk vækst.

At nedgøre sit eget erhverv til udelukkende økonomi er det samme som at hævde, at penge er lig med værdi. Hvor er dit udsyn, Asger Krogsgaard? Hvornår tænker du fremtid og almenhed ind i dit liv?

Hvorfor skal Danmark bruge penge på at ødelægge naturen af hensyn til landbruget, som kører på statsstøtte og forventet efterbevillinger, når erhvervet rammes af helt naturlige konsekvenser, som tørken i år eller øsregnvejr i kartoffel kampagnen? Måske er eksporten af landbugsvarer ikke det Danmark fortsat skal satse på, men blot brødføde os selv.

Drag dog konsekvenserne af, at verden ikke skal brødfødes af dyr, som er fodret op med foder baseret på fisk, men i stedet for gerne vil leve af gode jordbaserede grøntsager. Der er føde nok i hele verden, men ikke når der spildes så meget undervejs.

Sæt naturen højere på din prioriteringsliste og forvandl landbruget til et naturligt sted for os alle at kende - igen.