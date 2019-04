Frygt: Lige om lidt venter folketingsvalget.

Der er mange meninger om, hvad der er den vigtigste politiske dagsorden. Er det udlændinge? Er det klima? Er det sundhed og sygehuse?

Alle tre vigtige emner, som vi helt sikkert kommer til at diskutere.

Men der er også en ærgerlig tendens i den politiske debat, som jeg synes, vi skal overveje. Nemlig at man fra alt fra mange sider forsøger at skræmme os og male dystre sider af fremtiden.

Derfor handler valget efter min mening også om en helt grundlæggende præmis for Danmarks fremtid. Det handler om, hvilken grundtankegang vi har - og hvordan vi går fremtiden i møde. Gør vi det med mod? Eller med frygt?

Det går jo egentlig grundlæggende godt i Danmark. Alle tallene går i den rigtige retning - vi bliver rigere, flere og flere kommer i beskæftigelse, og færre og færre er arbejdsløse.

Alligevel er den politiske debat på Christiansborg fyldt med frygt og angst.

Nogle partier er bange for ulighed - selv om Danmark er et af de mest lige lande i verden. De tror, at vores samfund er lige ved at knække over af ulighed - og de ignorerer helt, at der har været indkomstfremgang for både høje og lave arbejdsindkomster i de senere år.

Andre er skræmt af klimaet: Nogle tror, at verden om få år går under på grund af klimaforandringer, og ingen mennesker kan leve på jorden. Og at vi kun kan redde planeten ved at holde op med at flyve i flyvemaskiner, holde op med at spise kød - eller i de helt ekstreme tilfælde, hvis vi holder helt op med at få børn.

De tror, at det er fremskridtet selv, der er problemet - at alting bare var meget bedre i gamle dage.

Det er let at blive skræmt af dommedagsprofeter. Men heldigvis har alle dommedagsprofeterne op gennem historien taget fejl. Verden er ikke gået under. Verden står endnu. Og verden er blevet bedre og bedre. Verden var ganske enkelt ikke bedre i gamle dage.

Det er derfor, vi alle skal træffe et valg: Skal vi trække os tilbage i frygt for fremtiden? Eller skal vi gribe den fremtid, som vores børn og børnebørn skal leve i - og gøre den endnu bedre, end den er i dag?

I Liberal Alliance er vi ikke i tvivl: Danmark skal altid vælge modet

Det betyder ikke, at udfordringerne forsvinder af sig selv. Der er masser af tage fat på.

Liberal Alliances svar finder du i vores 2030-plan, som vi præsenterede for få uger siden. Hvis vi gennemfører den, så vil Danmark ifølge Finansministeriets beregninger blive godt 100 milliarder kroner rigere i 2030. Danmark får 100.000 flere i beskæftigelse.

Samtidig finder vi penge til at investere massivt i forskning i ny teknologi, som er den eneste vej, hvis vi skal kunne løse klimaproblemerne på lang sigt.

Det er ikke bare tal. Det er flere danskere, der får et arbejde. Det er flere børn, der lever i en familie, hvor forældrene tjener deres egne penge. Det er flere familier, der får råd til mere i hverdagen.

Og det er et Danmark, der har råd til at sikre kernevelfærden også i fremtiden. Så danskerne kan få den sundhedsbehandling, de skoler og de plejehjem, som de fortjener.

Vores 2030-plan bygger på håbet. Og på modet. Og på troen på en bedre fremtid. Vi skal gribe ud efter fremtidens muligheder - det kræver modige beslutninger. Dem er vi klar til at tage.