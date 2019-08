Folkeskole i top 10

Læserbrev: Før sommerferien inviterede en stor del af Vejen Kommunes skolebestyrelser udvalget for skole og børn til et dialogmøde, omhandlende byrådets ønske om at vores folkeskoler skal i top 10.

Det var et godt og givende møde, hvor vi politikere blev spurgt ind til, hvad vi konkret ville gøre for at opfylde målsætningen. Vores svar var, at der ikke findes nogen nemme og hurtige løsninger. Der vil være tale om et langt og sejt træk, hvor både forvaltning, personale og bestyrelser skal trække i samme retning.

Som næstformand i udvalget for skole og børn er det vigtigt, at vi gør tingene rigtigt første gang. At vi ikke gambler med børnenes skolegang, og at vi ikke går så hurtigt frem, at personalet på skolerne ikke kan følge med. Det betyder, at vi ikke når målet inden den næste sommerferie, og næppe når målet inden det næste kommunalvalg eller skolebestyrelsesvalg.

Jeg håber, at vi i løbet af efteråret kan blive mere konkrete i at løfte sløret for, hvordan vi kan hæve niveauet i vores folkeskoler, så vi både opnår en bedre trivsel for børn og personale og opnår flere uddannelsesparate elever. Vi har arbejdet med emnet siden valget, og nu er det snart på tide vi eksekverer.

Økonomien kommer vi ikke uden om. Det er dyrt at drive en folkeskole! Alle i udvalget arbejder hårdt på at finde flere penge til vores skoler. De skal drives effektivt og økonomisk ansvarligt. Det bliver de heldigvis allerede. Jeg håber, at vi i det kommende budget kan finde flere penge til børneområdet, herunder skolerne, for det er tiltrængt med en økonomisk saltvandsindsprøjtning, og det bliver nødvendigt med flere midler, hvis vi skal hæve niveauet.

På mødet blev vi også spurgt ind til, hvad forældrene kan gøre for at hjælpe med at opfylde målet, og her er svarerne mere klare: Hjælp dit barn med at blive skoleklar. Sørg for at barnet er udhvilet inden skoledagen, sørg for at dit barn får morgenmad og får en madpakke med, at skoletasken er pakket og opdrag dit barn til at udvise respekt og tolerance over for de andre børn og for personalet på skolerne.

Disse simple ting gør, at dit barn oplever tryghed og får en god skoledag. Det betyder også, at lærerne får nemmere ved at lære dit barn det, der skal til.