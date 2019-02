Folkeoplysning eller folkefordummelse: Jyske Lov i moderne tider

Når man går ind i folketingssalen, mødes man af ordene "Med Lov skal Land bygges". Det lyder smukt, og de fleste af os kan nikke genkendende til, at her finder vi en af de centrale spilleregler for et demokrati. Så hvad er mere passende end at minde folketingspolitikere, der besidder den lovgivende magt, om deres betydning og ansvar? Ordene stammer fra fortalen til Jyske Lov fra 1241. Citatet er en parafrase over romerretten og er kommet ind i dansk ret via kirkens retssystem.

Man behøver dog ikke at besøge Folketinget for at finde "Med Lov skal man Land" bygge. Midt på den bygning, der huser Københavns Byret, finder vi teksten med store bogstaver på facaden. Det er nok de færreste, der tænker over, hvorfor det små 800 år gamle citat er havnet på byrettens facade, og hvorfor Jyske Lov stadig står som et symbol på indvarsling af retsstaten og det velfærdssamfund, som skulle udvikle sig mange hundrede år efter, at loven var gået af brug. Jyske Lov var gældende ret i Danmark fra 1241 til 1683, hvor Danske Lov erstattede landskabslovene, men store dele af Jyske Lovs indhold gled ind i Danske Lov, og på områder som arve- og formueret gjaldt mange bestemmelser langt ind i 1800-tallet. Mindst lige så vigtigt er det, at lovens berømte fortale er blevet et nationalt symbol og et billede på, at ret og retfærdighed er danske dyder, der har dybe rødder i vor folkesjæl. Jyske Lov står som et symbol på, at lige så længe lov og ret kan spores i Danmark, har grundlaget været retsstatsprincipper. Loven har været ens for alle og i sit udgangspunkt demokratisk og retfærdig.

Men det holder nu ikke, når loven undersøges nærmere. Jyske Lov blev til i et samfund med store sociale forskelle. Det var et slavesamfund, og selv mange frie personer levede i dyb fattigdom. Magt og velstand byggede på store jordbesiddelser og forbindelser, og derfor var social mobilitet stort set umulig. Jyske Lov og lovene for de andre landsdele var skrevet for at varetage interesserne for dem, der ejede noget. Dem kalder vi i dag juridiske fuldborgere. I middelalderen var det bonden med egen husholdning - kvinder og resten af husstanden var underlagt hans vilje. Forbrydelser kunne man betale sig fra, og var man anklaget, kunne man ofte sværge sig fri, hvis andre ville give en et godt skudsmål. Loven så dagens lys på et tidspunkt, hvor store politiske forandringer var på vej, og landet gik fra stabilitet til kaos.

Det hører til undtagelserne, at en flere hundrede år gammel lov nyder interesse uden for det videnskabelige miljø. Ingen andre landskabslove fra middelalderen eller noget så historisk betydningsfuldt som Danske Lov har en brøkdel af den bevågenhed, som Jyske Lov nyder. Det er tankevækkende, hvordan spredte nedslag i vores lange historie i dag bruges i kampen om definitionen af vores nationale identitet. Det gælder vikingetiden, kong Christian 4., 1864 og Jyske Lov!

I det seneste årti har mange kastet deres kærlighed på Jyske Lov. Demokratikanonen fra 2008 blev udarbejdet som rettesnor for skolernes undervisning i demokratiets historie. Her kan vi læse: "Jyske Lov [...] rummer forestillingen om en retsorden, der udsprang af en pagt mellem hersker og folk og hviler på en objektiv og suveræn retfærdighed. Pagten var nødvendig for samfundslivet og ubrydelig; den der brød den "handler åbenbart mod Gud", som fortalen siger."

Der er bare det lille problem, at fortalen i Jyske Lov ikke taler om en pagt mellem kongen og folket, men derimod om at folket skal være kongen hørigt og lydigt, da han er indsat af Gud til at sørge for fred og retfærdighed. Der er tale om en gudsgiven samfundsorden, som intet har at gøre med en demokratisk pagt mellem folk og hersker. Alligevel valgte man fra politisk side, at grundskole- og ungdomsuddannelseselever skal lære, at den danske stats demokratiske tanker kan føres lige så langt tilbage i danmarkshistorien, som vi har forfatningsretlige dokumenter. Man kan kun gætte på, hvilke politiske motiver der ligger bag denne brug - eller rettere misbrug - af danmarkshistorien, hvor en teokratisk retsideologi bliver hyldet som demokratisk. Kort sagt står kanonen ikke som garant for folkeoplysning, men giver tværtimod et bidrag til folkefordummelsen.

I juni 2013 ramte Jyske Lov forsiderne af landets aviser. Den nu afdøde direktør for Det Kongelige Bibliotek, Erland Kolding Nielsen, udsendte en pressemeddelelse om, at det nu var bevist, at Jyske Lov i virkelighed var den første lov for hele det danske rige. Forskere gik imod påstanden, og intet i argumentationen ændrede på, at det er meget usandsynligt, at Jyske Lov var tænkt som en rigslov.

Forskningsdiskussionen er dog ikke det mest interessante. Hvorfor var medierne så interesserede i at bringe en historie om, at det danske rige opnåede retsenhed i 1200-tallet som et af de første lande i Europa? Medierne malede et billede af Danmark og danskerne som forgangsmænd i opbygningen af retsstat og nationalitet. Man kan ikke lade være med at tænke, at ønsket om at gøre Jyske Lov til en rigslov mere handler om lovens betydning for vor moderne selvforståelse end om middelalderen. Og måske hænger ønsket sammen med, at vor danske kultur både i dag og historisk set - modsat ikke-vestlige kulturer - er oplyst, sekulær og demokratisk.

