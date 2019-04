Flere stressede og depressive danskere skriger på handling

På kant: Når du brækker benet, får du hjælp, men knækker psyken er du alene. Jeg har svært ved at forstå, hvordan vi i velfærds-Danmark anno 2019, fortsat selv må svinge dankortet, hvis vi med en lægeerklæring i hånden må forbi en psykolog.

På sygehusene har sygeplejerskerne ikke tid nok til patienterne, og konstant står de i dilemmaer, hvor de må prioritere mellem syge mennesker, som har brug for deres hjælp. I børnehaverne og vuggestuerne har pædagogerne ikke tid nok til børnene, og der er hele tiden børn, som ikke får den hjælp og omsorg, de har brug for. På begge områder er der ikke bare tale om personale, som må gå på kompromis med deres faglighed, men om personer som føler, at de ikke kan leve op til det ansvar, de er blevet givet. Der er derfor heller ikke noget at sige til, at et stigende antal danskere går ned med stress, depression og angst.

Det faktum skriger på handling, og der er brug for mange flere ressourcer på både sygehuse og i daginstitutionerne. Men der er også brug for hjælp her og nu til alle dem, der har fået konstateret psykiske lidelser, men fortsat selv må punge ud, når de skal til psykolog. Ingen skal begrænses i at få hjælp, fordi de ikke har råd - psykologhjælp bør være gratis.