Flere sider giver et oplyst folketingsvalg

Medier: I løbet af foråret står vi borgere i Danmark over for to vigtige valg. Et valg til Folketinget og et valg til Europa-Parlamentet. Begge valg har stor betydning for, hvordan Danmark og Europa skal udvikle sig.

Ved valgene skal vi mere end nogensinde være opmærksomme på, hvad der afgør, hvor vi sætter vores kryds. Det er med andre ord vigtigt at have tillid til de kilder, hvorfra man som borger modtager sine informationer.

For mange borgere er de forestående valg svære valg. Over en million danskere har endnu ikke besluttet, hvor krydset skal sættes ved folketingsvalget - og tallet er formentlig endnu større, når det gælder det europæiske valg.

Hvordan får borgerne den viden, der skal til for at kunne træffe et oplyst valg?

Valg er demokratiets smukkeste dage, og det er de journalistisk redigerede mediers opgave og ambition at ruste borgerne bedst muligt til at deltage i debatten og træffe deres valg. På et oplyst grundlag.

Danske Medier, foreningen af private medier i Danmark, lancerer i dag den 2. april en historisk stor kampagne, der skal minde os alle sammen om betydningen af de redigerede medier. Kampagnen vil udfolde sig i over 200 medier fra regional- og lokalaviser til lokalradioer, fagblade, magasiner, netmedier og landsdækkende dagblade.

Omdrejningspunktet er det kommende folketingsvalg og budskabet er, at ansvarlig journalistik er med til at sikre, at danskerne får et mere oplyst grundlag for at sætte deres kryds.

I Danske Medier ønsker vi at sætte fokus på mediernes betydning i et demokratisk samfund og understrege, at der er forskel på journalistisk redigerede medier og sociale medier.

Vi har tre fokusområder med kampagnen. At fremme refleksion og diskussion om mediernes rolle i samfundet og at vise, hvorfor der er brug for medier med et mere oplysende end kommercielt formål. At synliggøre værdien af de journalistiske medier i forhold til de sociale medier - blandt andet ved at sætte fokus på, at god journalistik dækker flere sider. At gøre opmærksom på, at journalistiske medier tager ansvar. At de har ansvarshavende redaktører, der står på mål for indholdet og er parate til at rette op, når der sker fejl.

Mange danskere får i dag deres nyheder fra de sociale medier, og netop her kan der købes ukritisk taletid til det meste. I udlandet er der set forsøg på at påvirke de frie valg gennem de sociale medier - også via spredning af misinformation. Samtidig er de sociale mediers mekanismer indrettet på en sådan måde, at man som bruger primært bliver eksponeret for den type indhold, man i forvejen har liket - altså er enige med.

Der er ikke noget at sige til, at mange bruger de sociale medier til for eksempel dialog og opdateringer om egne oplevelser, men det er værd at være opmærksom på, at de sociale mediers algoritmer bestemmer det indhold, man som bruger ser - også når det gælder annoncer.

Får man derfor som borger udelukkende eller primært sine informationer fra de sociale platforme som Facebook, Instagram og Twitter, ja så er der en overhængende risiko for, at man ikke hører begge sider.

Ethvert sundt demokrati har derfor brug for journalistiske medier, der som en grundpræmis skal formidle sagerne fra flere sider. Medierne ser det som deres opgave at skille skidt fra kanel, undersøge påstande, oplyse, stille spørgsmål, nuancere og søge svar.

Både i en valgkamp og i hverdagen skal man som borger være opmærksom på de informationer, man modtager. En god kritisk tilgang til oplysningerne kan anbefales. Det gælder uanset, om man får sine informationer fra de sociale platforme eller de journalistiske medier. Medierne bærer et stort ansvar for, at de oplysninger, der bringes til torvs, er korrekte. Ingen er ufejlbarlige - og det er medierne bestemt heller ikke. Men det er deres opgave at tjekke fakta, have en kritisk tilgang til kilderne, spørge ind, høre flere sider og være borgernes vagthund.

En central forskel på de journalistisk redigerede medier og de sociale platforme er netop, at medierne kan stilles til ansvar. Medierne i Danmark er underlagt Medieansvarsloven og dermed Pressenævnet. Som borger kan du klage, hvis du ikke oplever at blive behandlet fair af medierne. Netop muligheden for at klage og stille medierne til ansvar adskiller de journalistisk redigerede medier fra de sociale platforme.

Vi tror på, at de redigerede medier er med til at give danskerne det bedste grundlag for at træffe vigtige demokratiske valg og deltage i en sober politisk debat.