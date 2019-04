Flere asylansøgere, færre velfærdskroner

Velfærd: Det er ret enkelt. Tallene fra Danmarks Statistik viser det tydeligt. Der kommer flere asylansøgere, når rød blok har ansvaret, mens der kommer færre, når blå blok har ansvaret. Og alt tyder på, at tendensen vil fortsætte, hvis Mette Frederiksen indtager Statsministeriet efter folketingsvalget.

Socialdemokratiet går til valg på at lave markante lempelser af udlændingepolitikken. De vil hæve integrationsydelsen og fjerne kontanthjælpsloftet. På den måde gør Mette Frederiksen det langt, langt mere attraktivt for asylansøgere at komme til Danmark, og for indvandrere at sige 'nej tak' til at arbejde.

Men det stopper ikke her. For de Radikales leder, Morten Østergaard, har oven i hatten stillet et ultimativt krav til Mette Frederiksen om, at hun skal rulle paradigmeskiftet tilbage og ændre retningen for dansk udlændingepolitik. Altså - forudsat hun vil gøre sig forhåbninger om at blive Danmarks næste statsminister.

De lempelser, som Mette Frederiksen lægger op til, vil komme til at koste vores velfærd dyrt. 5.000 ekstra asylansøgere koster 2,3 mia. kr. i 2025. De samme penge kunne være brugt på 4.000 sygeplejersker, 4.400 pædagoger eller 3.280 politibetjente. Forestil dig, hvor dyrt det vil blive, hvis en rød alliance bestående af Mette Frederiksen, Morten Østergaard og Pernille Skipper kommer til at diktere dansk udlændingepolitik.

I Venstre vil vi ikke sætte den stramme og realistiske udlændingepolitik over styr. Vi er garanten for en fast og fair kurs. Det har vi bevist de sidste fire år. Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, løber vi en meget stor risiko, der risikerer at blive mere end dyr for vores velfærd.