Fleggaard og grænsehandelen

Læserbrev: I avisen den 27. juni er der et læserbrev om ovennævnte købmand. Det er ret negativt vedrørende personen, som døde for nylig. Jeg er en lidt ældre herre og er opvokset i Flensborg. I midten af 1950'erne tog vi fra Tyskland til Danmark for at købe hovedsagelig kaffe og smør. Jeg kan huske, at der kom busser helt fra Hamborg for at handle i Danmark. En af de danske købmænd, der var aktiv i den grænsehandel var Fleggaard. Han åbnede et udsalg fra sit hus lige ved grænsen og solgte til de tyske kunder. Allerede dengang var han en "grænsekøbmand" med stort tryk på købmand.

Siden dengang har udviklingen ved grænsen ændret sig temmelig kraftig, som vi jo alle ved. Det er vel ret naturlig, at en dygtig købmand udnytter situationen. Det er jo den danske stat, der bestemmer, at vi for eksempel skal have 25 procent moms på alle varer, hvor man i Tyskland derimod nøjes med syv procent på fødevarer.

Blandt andet vin, øl og sodavand betragtes som fødevarer. Det udnytter de danske bryggerier og eksporterer deres produkter til blandt andet købmand Fleggaard. Man kan vel ikke laste en købmand, at kunder efterspørger danske øl og vand.

De øl- og sodavandsdåser, som man så finder i vejkanterne, har købmanden med sikkerhed ikke smidt der. Det må være nogle andre.

Fra min side er der stor respekt for en dygtig, nu afdød købmand.