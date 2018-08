Fiskedød er landbrugets skyld - fordi de andre siger det

Siden sidste fredag har kritikken lydt nærmest som en klargjort reaktion, konstrueret til lejligheden. Fiskene er døde i Filsø, og det er landbrugets skyld. Landbruget udleder for meget kvælstof. Landbrugspakken må rulles tilbage. Sådan har det lydt fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Danmarks Naturfredningsforening. Deres synspunkter har i høj grad fået medløb på de sociale medier.

Nu har forskeren Theis Kragh fra Københavns Universitet så udtalt, at man ikke kan sige, at landbruget har skylden. Det kan ligeså godt skyldes de omkringliggende sommerhuse, veje eller andet. Selv hvis området om Filsø havde været omgivet af skov, havde vi nok oplevet katastrofen, siger han. Den indledende kritik fra både SF og DN gik på kvælstofudledning - altså næringsstoffer. Hele vejen igennem har Theis Kragh sagt, at iltsvindet og den medfølgende fiskedød skyldes organisk materiale. Hvis man som journalist, politiker eller lobbyist ikke kender forskel på næringsstoffer og organisk materiale, så kunne man med fordel spørge nogen, der ved noget om det, inden man kaster sig ud i at pege fingre.

I Landbrug & Fødevarer forholdt vi os indledningsvis tavse. Flere af vores medarbejdere, talte med journalister, der efterspurgte en kommentar fra landbruget, nu vi var under anklage. Meldingen herfra lød, at før man kan sige, at landbruget er skyld i miljøkatastrofen i Filsø, så ville det ikke give meget mening at kommentere. Man beder jo heller ikke Ståle Solbakken tage ansvaret for Norges resultater på fodboldbanen, bare fordi han er nordmand.

Vi spurgte journalisterne, hvorfor de viderebragte budskaberne fra lobbyister og politikere, når det nu ikke var bevist, at landbruget har skylden. Fordi de siger det, var svaret.

Og her har vi virkelig et problem. Jeg forventer ikke, at journalister ved alt om dræn, marker, søer, vandmiljø, organisk materiale kontra næringsstoffer. Men jeg forventer helt ærligt, at de spørger "Hvor ved du det fra?", inden de bare trykker kritikken. Iltsvind i en sø er jo ikke politik, hvor man kan mene, at nogen har skylden. Man kan vide det. Og landets forskere har netop undersøgt det. Hvorfor er det, at man ikke venter med at placere skylden, til nogen rent faktisk har undersøgt årsagen? Det er vel ikke for meget at forlange.