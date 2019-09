Fire elefanter og en million grise

Læserbrev: "Tiden er løbet fra, at vilde dyr optræder for mennesker, vi vil hellere se dem i mere naturlige omgivelser fremfor i en manege, hvor de optræder i strid med deres naturlige adfærd". (citat pol. ordfører Jakob Ellemann-Jensen i Politiken 1.12.18).

Kunne man forestille sig en udtalelse fra en politiker med næsten tilsvarende ordlyd:

"Tiden er løbet fra, at landbrugsdyr udpines for mennesker, vi vil hellere se dem i mere naturlige omgivelser fremfor i en fabrik, hvor de optræder i strid med deres naturlige adfærd".

Al ære og respekt for omsorgen for og den frisætning af fire cirkuselefanter, som staten nu har foranlediget.

En dyrlæge, som har inspiceret de fire cirkuselefanter, har udtalt, at de er stressede og mistrives.

Hvornår udvides dette klarsyn og denne empati til også at omfatte Danmarks avlssøer? De står fikseret næsten halvdelen af deres voksenliv i smalle bokse ude af stand til at vende sig 180 grader? Over halvdelen af søerne udvikler mavesår og mere end hver 6. dør i stalden inden slagtetid. Der ses stereotyp adfærd og forhøjet stresshormon hos dem. Alt sammen tydelig indikation på mistrivsel.

Grisen er et naturligt aktivt dyr og én af klodens mest intelligente arter. Elefanten og grisen ligner hinanden på det felt. Hvorfor må den ene art gerne udsættes for lidelse og smerte, mens den anden ikke må? Hvornår ophører politikeres og dyrlægers irrationelle artschauvinisme?