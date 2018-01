Finansminister: Ærgerlig over politisk fnidder når det nu går så godt

Jeg går ind i det nye år med lidt blandede følelser. Jeg er både glad og ærgerlig samtidig. Jeg er utrolig glad for, at opsvinget har bidt sig fast i Danmark, i høj grad takket være de reformer af skat og pension, som Lars Løkke gennemførte i 2009. Det har lagt grunden for den fremgang, vi oplever i dag, overalt i det danske samfund. Siden folketingsvalget har virksomhederne skabt mere end 100.000 private arbejdspladser og jobfremgangen er mærkbar i alle dele af landet. Den økonomiske vækst er den højeste siden 2006 og ledigheden er lav. Vi nyder godt af mange års begavede reformer.

Netop derfor er jeg så ekstra ærgerlig over, at reformarbejdet er blevet bremset på grund af fnidder i Folkeringet. Det er vi nødt til at gøre bedre. Regeringen fremlagde i 2017 en plan om at sænke skatten på arbejde for en HK'er med cirka 4000 kroner om året, og lidt mere for en LO-arbejder. Men jeg må konstatere, at velviljen i Folketinget er begrænset. Det er surt, for vi bør netop benytte de gode tider til at tage initiativer, som kan forlænge opsvinget. Og den mest effektive metode består i at gøre det mere attraktivt at arbejde. Virksomhederne har brug for arbejdskraft, og selvom de har en vis mulighed for at rekruttere medarbejdere i udlandet, skulle det jo helst være sådan, at fremgangen især blev mærket af danskere, ikke mindst dem, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Af og til hører jeg påstanden om, at skattelettelser er farlige i en højkonjunktur, og at den slags bare "kaster mere benzin på bålet". Det er en stor misforståelse. Når man står i en højkonjunktur, skal man netop opmuntre folk til at påtage sig flere opgaver. I den kommende tid fortsætter drøftelserne om en række skattelettelser, som regeringen og Dansk Folkeparti i store træk er enige om. Omfanget bliver noget mindre end planlagt, men lidt har også ret. I den kommende tid vil regeringen også fortsætte arbejdet for at bekæmpe ghettoer og sikre tryghed i belaste områder. Vi vil fremlægge en stor reform af danskernes energiforbrug, så vi bl.a. bruger elektriciteten fra vindmøllerne bedre. Endelig vil vi arbejde videre med at udvikle kvaliteten på sygehusene.

Vi har nok at gøre, og vi vil ikke tøve et sekund i bestræbelserne på at styrke den offentlige velfærd samtidig med, at vi giver almindelige, hårdtarbejdende danskere en opmuntring til at tage fat. Jeg anerkender simpelthen ikke den falske melodi om, at vi skal vælge mellem enten skattelettelser og velfærd. Det er et både-og. Lavere skatter, der opmuntrer til arbejde og investering, vil i sig selv bidrage til at forlænge opsvinget og give plads til mere offentligt finansieret velfærd i form af sygehuse, skoler osv.

Samtidig har vi et økonomisk råderum i de offentlige budgetter i kraft af sund økonomisk politik, som gør det muligt for os at prioritere begge dele. Det er en luksus vi skal benytte os af. Takket være årtiers reformer har vi plads til både at give danskerne mere råderum i deres egen økonomi og samtidig lade den offentlige sektor vokse kontrolleret. Danmark er i den lykkelige situation, at vi har plads til - og brug for - både skattelettelser og velfærd.