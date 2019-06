Læserbrev: Kalenderen skriver snart den 28. juni 2019, solen og varmen har indfundet sig og samtlige af kommunens over 9.200 folkeskoleelever samt deres lærere og pædagoger er klar til at holde en velfortjent sommerferie.

Ovenpå et udfordrende skoleår, hvor der centralt og politisk har været meget fokus på det organisatoriske og økonomiske, så har vores folkeskoler uden tøven formået at lykkes med deres kerneopgave: At sikre kvaliteten i vores folkeskoler.

Det ses ved, at det faglige niveau samt elevernes trivsel er stigende og i øvrigt højt sammenlignet med landsgennemsnittet.

Men personligt har jeg det forgangne skoleår ved selvsyn set det, når jeg har mødt skoleledere, der roser deres personale og er stolte af at være en del af Kolding Kommunes skolevæsen. Når jeg har mødt lærere og pædagoger, der med afsæt i elevens centrum skaber synergier sammen for at understøtte elevernes nysgerrighed. Og så har jeg mærket kvaliteten, når jeg ude på skolerne har set det tætte sammenhold mellem eleverne, der hellere end gerne vil fortælle mig om deres spændende hverdag på netop deres skole.

Jeg ser frem til gensynet med vores dygtige personale og flittige elever til august.