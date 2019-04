Få styr på historien om Krim i stedet for at gøre Rusland uret

Præcis i dag er det 70 år siden, Danmark kom med i - og underskrev - Atlantpagten - 4. april 1949. Fire år før havde Danmark underskrevet FN-pagten. Det må huskes, fordi Nato-pagten undergiver sig FN-pagten. Atlantpagtens artikel 1 lyder: "Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en sådan måde at mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdigheden ikke bringes i fare, og til i deres mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med De Forenede Nationers formål." Derfor bør 70-året for NATO føre til selvransagelse fra alle medlemmers af det, der er gået galt i de forløbne 70 år. Her bør det store spørgsmål være: Hvorfor gik det så galt, at øst og vest i Europa gik fra at være allierede mod nazismen til at være til så vedholdende fjender, at en krig mellem dem truer menneskeheden på livet?

Winston Churchill sagde i en tale til den amerikanske kongres 19. maj 1943 om Hitlers angrebskrig på Sovjetunionen:"Vi må ikke for ét eneste øjeblik glemme, at hovedbyrden af krigen til lands hviler på de russiske hære. De fastholder ikke mindre end 190 tyske og 28 andre divisioner på den russiske front... henved 15 divisioner har vi sat ud af spillet i Tunis. Dette giver et indtryk af russernes indsats og den gæld, som vi er dem skyldige." En tak for denne indsats gav statsminister H. C. Hansen udtryk for, da han i 1956 var på besøg i Moskva - ikke til kommunistpartiet, men til det russiske folk for dets grufulde ofre, som han takkede, fordi de med store ofre have medvirket til Danmarks befrielse.

Tilsvarende viste præsident John F. Kennedy sig som historiker og som en præsident, der så på politiske udfordringer fra begge sider. Han var bevidst om, at franskmænd og tyskere har påført det russiske folk frygtelige krige. Over 20 millioner russere blev dræbt i 2. Verdenskrig nævnte præsident Kennedy i sin tale om forståelse for russerne 10. juni 1963. I dag får russerne kun utak og glemsel for denne indsats. Har man i vesten tænkt på, om vi kan have presset Rusland, som Krustjov i 1960'erne pressede Kennedy? Den cubanske missilkrise i oktober 1962 var endt i en ødelæggende atomkrig, hvis ikke der var blevet vist gensidig forståelse og vilje til at finde et kompromis. Jacqueline Kennedy skrev lige efter drabet på sin mand, 1. december 1963, i et meget overset brev til Krustjov om de to mænd: "De og han var modstandere, men I var allierede i en beslutning om, at verden ikke måtte blive sprængt i luften." Det er ord for, at vi skal samarbejde som allierede med Rusland at mindske truslerne mod verdensfreden.

Da udenrigsminister Hillary Clinton i 2009 ville genstarte et godt forhold til Rusland, kiksede både hendes genstart-klods og oversættelsen af den. Derefter gik det ned ad bakke med forholdet, og hun reagerede med de hårdeste beskyldninger om Putin som en nutidens Hitler, om det, der siden er kaldt "den ulovlige annektering af Krim-halvøen" i 2014. Men netop om Krim skal det spørges: Hvorfor har Nato ikke set på Krims skæbne fra historiens side? Ukraine uden Krim havde Nikita Krustjov som førstesekretær for kommunistpartiets centralkomité fra 1938-1947. På vej mod mere magt søgte han støtte fra det ukrainske lederskab. Derfor foreslog Krustjov, at Krim blev givet til Ukraine. 25. januar 1954 blev bortgivelsen vedtaget af Sovjetunionens kommunistparti uden vederlag. Men forslaget skulle have været behandlet i Det øverste Råd i Rusland. Det skete først i 1992, hvor rådet stadfæstede, at Krim-regionen var blevet ulovligt udleveret til Ukraine.

Krustjovs ulovlige fremfærd som topkommunist var således den første ændring af grænser i Europa efter 2. Verdenskrig. Dette forløb burde - og bør - Nato-landene og ikke mindst den amerikanske kongres sætte sig ind i. Tilmed når man har reageret med så voldsomme ord som "ansluss," og "ulovlig annektering" - og med sanktioner. Baggrunden - set fra russisk side - kan meget vel være Natos aktivitet for at få Ukraine med Krim som medlem. Det kunne i givet fald have afskåret Rusland fra sin Sortehavsflåde og derved fuldstændigt have kæntret den magtbalance, som vi i så mange år fik hævdet som værende fredsbevarende.

Natos generalsekretær bør gøre opmærksom på, at Atlantpagtens artikel 1 er nøglen til, at Nato viser historisk retsindighed i forhold til forløbene for Krim. Generalsekretærens fornemste pligt er at modvirke, at Nato bryder sin pagt. Vejen til at genskabe et fredsstabiliserende forhold til Rusland bør for Nato gå gennem en stillingtagen til det, der skete mod Krim - i 1954. Den ulovlige handling bør Nato ikke lade gå upåagtet hen, eftersom den begik uret mod Krims langt overvejende russiske befolkning. Derved kan Nato-landene holde op med at skyde sig selv i foden med sanktioner, der er i stor fare for, at landene eksporterer deres stagnation til hinanden, som det skete i 1930'erne. Tillige kan Nato holde op med at stå på urettens side i forholdet til Krim - den uret, der blev begået af topkommunisten Krustjov, da den kolde krig var på vej til at blive værst.