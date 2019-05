Europa har brug for mere EU

EU: Op til EP-valget er Brexit-kaosset en stærk påmindelse om, hvor vigtig EU-samarbejdet er for landene i Europa. Det store flertal af briterne er tydeligvis betænkelige ved at forlade EU uden at have en aftale om fortsat samarbejde med fremtidens EU. Deres betænkeligheder er velbegrundede.

Danmarks BNP skønnes i dag at være hele fem pct. højere end det ville have været, hvis Danmark ikke havde været medlem af det indre marked, viser et studie lavet for Erhvervsstyrelsen. Det svarer til 100 mia. kr. årligt. For et LO-ægtepar i ejerbolig svarer det til, at reallønnen er 10 procent højere.

Ærgerligt nok ulmer utilfredsheden med EU i en række medlemslande. Det skyldes ikke mindst, at de toneangivende politikere for længe har vendt det blinde øje til en udvikling, der har efterladt millioner af europæere i en vanskelig situation med arbejdsløshed, faldende huspriser eller forringet offentlig service.

Når mennesker føler sig forbigåede, kan det meget vel føre til mistillid til det politiske system, sådan som vi allerede ser det visse steder i EU. Hvis ikke, de etablerede partier kan stille med svar på borgernes relevante spørgsmål, er der yderpartier nok, som byder sig til. Ofte med lidt for lette løsninger, der på sigt er med til at nedbryde og splitte samfund. I sidste ende kan det true de ellers så stabile demokratier i Europa.

Derfor er det helt nødvendigt, at unionens politikere arbejder for at danne rammerne for en fremtidig vækst, der også vil gavne de europæere, der føler sig som skibbrudne i globaliseringens kølvand. Det er grotesk, at vi i Danmark og andre lande mangler arbejdskraft, mens hundredtusinder går ledige i Sydeuropa. Arbejdsmarkederne i de forskellige lande skal i langt højere grad fungere som forbundne kar, som arbejdskraften kan flyde frit imellem.

Gennemsnits-europæeren bliver ældre, og flere og flere vil de kommende år gå på pension. I dag udgør de erhvervsaktive 65 procent af EU-borgerne. Om godt 20 år vil andelen være faldet til 58 pct. Derfor bør EU's ledere sætte et nyt, overordnet mål om, at højst hver femte i den erhvervsaktive aldersgruppe på 15-64 år skal være uden job om 20 år. I dag er det hver fjerde i den aldersgruppe, som ikke er i arbejde.

Det kan blandt andet ske ved at hjælpe flere flygtninge i gang på arbejdsmarkedet. Samtidig er der brug for, at EU-borgerne gennemsnitligt arbejder lidt flere år.