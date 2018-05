Et glemt nul gjorde ham offer for nidkært bureaukrati

Bureaukrati: 23. april modtog min far på 84 år et brev fra Landbrugsstyrelsen. Brevet indeholdt en politianmeldelse for manglende indsendelse af gødningsregnskab for året 2013/14.

Brevet blev sendt til den adresse, hvorfra mine forældre havde drevet landbrug i 42 år.

Heldigvis afleverede de "nye" ejere siden 15. oktober 2013 anmeldelsen til mine forældre, da Landbrugsstyrelsen tilsyneladende ikke ulejliger sig med at finde nuværende adresser på de personer, de efter flere år sender breve til.

Politianmeldelsen skyldes, at min far, som ellers altid har gjort en dyd ud af at være et ordentligt menneske, ikke havde angivet et nul på et skema, der skal fortælle, at han ikke har brugt gødning fra den 1. august 2013 til afhændelsen af ejendommen den 15. oktober 2013.

Det skal hertil siges, at han ikke har købt gødning siden 2008, men blot har søgt MVJ-tilskud (miljøvenlig jordbrug) til en eng indtil afhændelsen af ejendommen. Her 4 ½ år efter bliver han altså politianmeldt for manglende angivelse af noget, han ikke har købt eller brugt!

Han har efterfølgende talt med en ansat ved Landbrugsstyrelsen og forespurgt, om ikke hun kunne hjælpe ham med at angive det nul, men ak nej, det måtte hun ikke, og min far ville under alle omstændigheder få en bøde på mindst 2000 kroner, var hendes svar.

Først efter mange samtaler med Landbrugsstyrelsen er det lykkedes min far at få dem til at frafalde politianmeldelsen.

En ordentlig og regelret borger, der aldrig tidligere før folkepensionen har modtaget en krone fra det offentlige ud over hektarstøtten til virksomheden, er blevet offer for et urimeligt og nidkært bureaukrati.

Min far må nu leve resten af sine dage med skammen over ikke at have angivet noget gødning, han ikke har købt eller brugt.

Husk på, at miljøet har ikke taget skade, og der har ikke været personskade.

Han har blot ikke fået angivet et nul!

Jeg savner i den grad offentlige ansatte i "systemerne", der tør tage et logisk og menneskeligt ansvar frem for firkantet tolkning af regler.