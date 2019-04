På kant: Vi skal have et paradigmeskifte til mere tillid og mindre nidkær detaljeret kontrol af modtagere af kontanthjælp. Vi skal løsne grebet, og give større selvbestemmelse og valgfrihed. Det giver pote, både menneskeligt og på længere sigt også økonomisk, for flere kommer i job.

Det er en gåde, hvorfor højrefløjen ikke bakker op om idéen. Faktum er, at vores kontanthjælpssystem ikke fungerer efter hensigten. Der må ryddes op i regeljunglen af barrierer og ufravigelige krav til modtagere af kontanthjælp, så flere kommer i arbejde. Det virker, når indsatsen passer til den enkelte, og kommunen bruger almindelig snusfornuft.

I Aarhus fik 97 modtagere af kontanthjælp mulighed for at råde over 50.000 kroner. Efter konkrete aftaler med kommunen kunne pengene bruges til f.eks. at fjerne tatoveringer, tandlæge eller gældsrådgivning. Det har vist imponerende resultater, og giver selvbestemmelse tilbage til borgeren.

Brug af "borgerstyrede budgetter" som fast indhold i værktøjskassen på landets jobcentre, vil fremme beskæftigelsen, motivationen og ikke mindst livskvaliteten for modtagere af kontanthjælp. Så lad os dog slippe pisken et øjeblik og lade de ledige få medindflydelse over egen tilværelse